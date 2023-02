In het oosten van Turkije heeft zich maandagvoormiddag een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,2. Dat zegt het Europese Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC).

De nieuwe aardbeving deed zich voor drie weken na de verwoestende aardschok van 6 februari, die al aan meer dan 50.000 mensen in Turkije en Syrië het leven heeft gekost. Volgens de VN was die natuurramp niet alleen in termen van aantal doden de ergste in de geschiedenis van Turkije. Ook de bergen puin en stenen zijn ongezien, zei Louisa Vinton, de afgevaardigde van het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP in Turkije. Volgens de Turkse regering zijn meer dan 173.000 gebouwen ingestort of zwaar beschadigd.

Uit het noordwesten van Syrië komt weinig informatie over hoe het eraan toegaat. Door de jarenlange bombardementen en gevechten in de burgeroorlog leefden veel mensen al voor de aardbeving in precaire omstandigheden.