Minister wil anonieme drugsmeldpunten in hele land na succes in Antwerpen en Limburg

Hoewel ze nog niet zo bekend zijn bij de bevolking, leveren de anonieme drugsmeldpunten in de provincies Antwerpen en Limburg steeds vaker bruikbare informatie op over drugslabo’s en illegale plantages. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil de meldpunten nu uitbreiden over het hele land.

In de strijd tegen de georganiseerde misdaad zuigt Antwerpen als belangrijkste invoerhaven van cocaïne in Europa bijna alle aandacht naar zich toe. Ons land is echter ook een belangrijke productieland voor drugs als cannabis, MDMA (ecstasy), amfetamine (speed) en metamfetamine (crystal meth). Tussen 2018 en 2022 werden er in de grensstreek in de Antwerpse Kempen 21 illegale drugslabs opgerold. In Limburg ging het zelfs om 48 labo’s.

Het parket van Limburg lanceerde in 2019 een drugsmeldpunt, waar burgers anoniem verdachte situaties kunnen melden. Het parket in Antwerpen volgde het Limburgse voorbeeld eind 2021. Federaal parlementslid Marianne Verhaert (Open VLD) uit Grobbendonk vroeg aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne naar de resultaten van de anonieme meldpunten.

Bij het Limburgse drugsmeldpunt zijn sinds de opstart 1.173 anonieme meldingen binnengekomen. En die informatie heeft geleid tot het oprollen van minstens zes drugslabo’s en 39 cannabisplantages in de provincie. ‘115 meldingen gaven positief resultaat en ruim een derde bood extra politionele informatie in het kader van lopende onderzoeken’, liet Van Quickenborne weten.

In het hele land

Hoewel de meldpunten nog niet zo gekend zijn bij bevolking, neemt het aantal meldingen wel jaar na jaar toe. ‘De cijfers van het drugsmeldpunt in Antwerpen zijn gelijkaardig. In 2022 kwamen er 271 meldingen binnen en dit jaar al 39’, aldus Marianne Verhaert. ‘De meldpunten in Antwerpen en Limburg hebben hun meerwaarde duidelijk bewezen.’ Verhaert pleit voor de uitbreiding van het aantal meldpunten. ‘Het zou goed zijn om deze aanpak in het hele land uit te rollen.’

Minister Van Quickenborne laat weten dat hij laat onderzoeken of die landelijke uitbreiding haalbaar is. ‘Het is een goede zaak dat meer en meer burgers verdachte bezigheden beginnen te signaleren. Daardoor slagen politie en parket erin om steeds meer labo’s en plantages te ontdekken.’