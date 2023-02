Wit-Russische activisten: ‘We hebben Russisch militair vliegtuig aangevallen met drones’

Op een vliegveld nabij Minsk zouden Wit-Russische activisten een Russisch radarvliegtuig onklaar gemaakt hebben met een droneaanval.

Wit-Russische antiregeringsactivisten hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor een droneaanval op een Russische Beriev A-50 op een luchthaven nabij de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De A-50 is een radarvliegtuig met een krachtige radar die tot 60 vliegtuigen tot een afstand van 650 kilometer kan detecteren. De operators aan boord kunnen tot tien bevriende gevechtsvliegtuigen begeleiden.

Twee ontploffingen

Aliaksandr Azarov, leider van het Wit-Russische Bypol, verklaarde op de berichtendienst Telegram dat de aanval uitgevoerd werd door Wit-Russen met behulp van drones. ‘Ze zijn in veiligheid, in het buitenland’, aldus Azarov.

Bypol werd opgericht in 2020 en kant zich tegen president Aleksandr Loekasjenko. De activisten betwisten zijn herverkiezing in 2020. Volgens Bypol werd het radarvliegtuig aan de voorkant en in het midden getroffen door twee ontploffingen. Daarbij zou ook de antenne geraakt zijn.

Volgens de mensenrechten-ngo Vyasna werd een vrouw gearresteerd nabij de luchthaven. Het is onduidelijk of die arrestatie verband houdt met de vermoedelijke sabotageactie.

‘Meest succesvolle sabotageactie’

Het nieuws werd gemeld op het nieuwskanaal Belsat. Dat is een Poolse televisiezender gefocust op nieuws uit Wit-Rusland. Ze wordt door de Wit-Russische overheid als terroristisch bestempeld. Het nieuws werd nog nergens officieel bevestigd. Volgens persagentschap Reuters reageren noch de Russische noch Wit-Russische overheid.

Wit-Rusland neemt niet deel aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar laat wel toe dat Russische troepen vanuit het Wit-Russische grondgebied opereren. Rusland en Wit-Rusland deden al herhaaldelijk gezamenlijke militaire oefeningen.

Franak Viacorka, een adviseur van de Wit-Russische oppositieleidster Sviatlana Tsikhanouskaya, schrijft op Twitter dan dit de meest succesvolle sabotageactie is sinds begin 2022.