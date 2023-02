Peter Goossens verkoopt driesterrenrestaurant Hof van Cleve

Peter Goossens trekt de deur van zijn sterrenrestaurant Hof van Cleve in Kruisem eind 2023 definitief achter zich dicht. ‘We denken er al enkele jaren aan om ons professioneel leven een nieuwe wending te geven,’ zegt de 59-jarige Goossens in een persbericht.

Floris Van Der Veken, de huidige keukenchef in het Hof van Cleve, zal het restaurant overnemen van Goossens. ‘Met Floris hebben we de ideale opvolger gevonden, wat aan ons én aan het team een rustig en zeker gevoel geeft’, klinkt het. ‘Floris combineert metier, talent, drive, en onvoorwaardelijke passie en toewijding om op zijn manier in Hof van Cleve met dit team een nieuw succesvol hoofdstuk te schrijven,’ aldus Goossens, die naar eigen zeggen ‘vol vertrouwen uitkijkt naar zijn opvolger’.

Floris Van Der Veken kent ‘het unieke DNA van Hof van Cleve’ als rechterhand van Peter Goossens als geen ander. ‘Zoals een aantal van zijn voorgangers lag het voor de hand dat Floris vroeg of laat een eigen restaurant zou openen,’ vertelt Lieve, de echtgenote van Goossens die ook opstapt als gastvrouw van Hof van Cleve.

Het is niet geweten wat Goossens nu juist zal gaan doen, maar het is al langer bekend dat hij zijn medewerking verleent aan het openen van een nieuw restaurant in Hotel La Réserve in Knokke.