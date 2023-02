SpaceX en Nasa breken lancering bemand ruimteschip naar ruimtestation ISS af

Hoe moeilijk de relatie op aarde tussen de Verenigde Staten en Rusland ook is, in de ruimte blijven de twee grootmachten samenwerken. De geplande lancering van een nieuwe gemengde bemanning naar het ruimtestation ISS ging vanochtend door technische problemen evenwel niet door.

Het internationale ruimtestation ISS krijgt vier nieuwe bewoners over de vloer. Een ruimteschip van SpaceX had maandag twee Amerikanen, een Rus en een astronaut uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) naar het laboratorium moeten brengen.

Maar de geplande lancering, vandaag om 7.45 uur Belgische tijd, ging niet door. Door technische problemen wordt de lancering een dag uitgesteld. SpaceX meldde problemen met het TEA-TAB-systeem dat gebruikt wordt om de hoofdmotoren van de Falcon 9-tweetrapsraket te ontsteken. Volgens de nieuwswebsite Spaceflight Now is het de eerste keer dat een bemande vlucht van SpaceX dat probleem heeft.

SpaceX zal nu alle brandstof opnieuw uit de raket halen. Eens dat gebeurd is, zullen ook de astronauten het ruimteschip verlaten.

SpaceX doet normaliter morgenochtend een nieuwe poging om de raket te lanceren vanop ruimtebasis Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida. Ruim een dag later moeten de ruimtevaarders arriveren op hun bestemming, ongeveer 400 kilometer boven de aarde.

Bekijk hier de livebeelden van de lancering Video: SpaceX

In het ISS zitten nu drie bewoners uit de Verenigde Staten, drie uit Rusland en een Japanner. Vier van hen moeten volgende maand terugkeren naar de aarde. Voor de andere drie kwam zondag vervangend vervoer aan, een nieuw vaartuig waarmee ze in september kunnen terugkeren. Het ruimteschip waarmee ze eigenlijk zouden vertrekken, is kapotgegaan door inslag van ruimtegruis. Dat vaartuig gaat volgende maand zonder mensen aan boord naar de aarde.

SpaceX gaat hard

Voor SpaceX, opgericht en geleid door Elon Musk, is de lancering opnieuw een spannend moment, gezien het om een bemande vlucht gaat. Maar SpaceX is niet aan zijn proefstuk toe. Sinds mei 2020, toen het twee Nasa-astronauten in een testvlucht naar ISS stuurde, lanceerde SpaceX al verschillende bemande vluchten.

Daarmee steekt SpaceX concurrent Boeing de loef af. In 2014 gunde Nasa zowel Boeing als SpaceX contracten om nieuwe ruimteschepen te bouwen. De meeste ruimtevaartexperts dachten toen dat Boeing als eerste zou vliegen, schrijft The Washington Post. Maar de eerste bemande testvlucht van Boeing moet nog plaatsvinden, mogelijk in april van dit jaar.

Het afgelopen jaar deed SpaceX al 61 lancering, voornamelijk voor het satellietensysteem Starlink. In het komende jaar wil SpaceX meer dan 100 lanceringen doen. Een belangrijke lancering is die van Starship, de krachtigste raket ooit. Die raket wacht nog op goedkeuring.

Gemengde bemanning

Ondanks de spanning op aarde blijven de VS en Rusland samenwerken in de ruimte. Vandaag vertrekken twee Amerikanen en een Rus naar ruimtestation ISS. Het gaat om de Amerikanen Stephen Bowen (59) en Warren Hoburg (37) en de Rus Andrej Fedjaev (42).

Het vierde bemanningslid is Sultan al-Neyadi (41) uit de Emiraten. Dat land wil zich met ruimtevaart profileren. In 2019 ging een andere astronaut uit de VAE ongeveer een week naar het ISS. Sinds vorig jaar draait een satelliet uit het land in een baan rond Mars, en later dit jaar moet een onbemand karretje aankomen op de maan.