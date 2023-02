Zonnig, maar fris

De nieuwe werkweek begint helder met overal temperaturen onder het vriespunt. Onder impuls van de zon klimt het kwik tot aan het vriespunt in de Ardennen en 5 à 6 graden in Laag- en Midden-België.

Een matige wind uit het noordoosten met pieken tot 55 kilometer per uur is vooral ten zuiden van Samber en Maas goed voelbaar. Dat meldt het KMI.

In de loop van de nacht komt er wat lage bewolking opzetten. Het koelt af naar -6 graden op het Ardense reliëf en 2 graden aan zee.

Dinsdag is het vaak bewolkt, met wat kans op lichte (winterse) neerslag. Aan zee is de kans op een bui groter. De maxima schommelen rond het vriespunt in de Hoge Venen tot plaatselijk 7 graden aan zee, bij nog steeds een matige wind uit het noordoosten.

Woensdag wordt het opnieuw zonniger bij maxima tot 6 graden. De schrale noordoostenwind blijft goed voelbaar. Ook donderdag wordt het opnieuw zonovergoten.