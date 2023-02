‘Everything everywhere all at once’ nu ook topfavoriet voor belangrijkste Oscar

De gilde van Hollywoodproducenten roept ‘Everything everywhere all at once’ uit tot beste film van het jaar. Dat maakt de geflipte filmhype tot topfavoriet voor de Oscar voor beste film.

Elk jaar heeft de Oscarceremonie wel enkele verrassingen in petto. Wie in de nacht van zondag 12 maart met een beeldje de zaal zal uitstappen, kun je niet zomaar feilloos voorspellen. Maar de prijzen die de gilde van Hollywoodproducenten jaarlijks uitreikt, zijn wel een meer dan behoorlijke graadmeter van de winnaar voor beste film. De afgelopen vijftien jaar verschilde de film die zij bekroonden immers maar drie keer van de latere Oscarwinnaar van deze topcategorie.

Dat zij dit weekend ‘Everything everywhere all at once’ uitriepen tot beste film, maakt deze maffe pretboel nu tot topfavoriet voor de belangrijkste Oscar.

‘Everything everywhere all at once’ was met elf nominaties al van meet af aan geen futiele kanshebber. Naast hoofdactrice Michelle Yeoh zijn ook Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis en Stephanie Hsu in de running voor hun bijrollen. Het regisseursduo Dan Kwan en Daniel Scheinert maakt eveneens kans met hun scenario en regie, naast het beeldje dat ze als producent kunnen meekrijgen.

Meer dan één universum

De film is een maffe, universumoverschrijdende en hartverwarmende komedie. Yeoh speelt een wasserette-uitbaatster met een duts van een echtgenoot, een rebellerende dochter en een zeurende belastingcontroleur. Door een bizar voorval belandt ze in een andere versie van de realiteit - bij elke tweesprong in iemands leven zou zo een alternatieve werkelijkheid ontstaan.

Zo’n wereldje van multiversums lijkt eerder iets voor Marvel, maar het regisseursduo puurde er een absurd en doorleefd staaltje filmpret uit dat met een klein budget werd gedraaid - toch naar Hollywoodnormen: zo’n 15 à 25 miljoen dollar. Coproducenten van de film zijn gek genoeg Anthony en Joe Russo, die vooral bekend zijn door de vier Marvelfilms die ze regisseerden.

Wereldwijd bracht ‘Everything everywhere all at once’ bijna 110 miljoen dollar op. Voor een film van die orde is dat geen klein bedrag. Vergeleken met Top gun: maverick, die als succesvolste film van het jaar net geen anderhalf miljard ophaalde, oogt dat wel pover. Succes is dan relatief, ‘Everything everywhere all at once’ was al een hype nog voor de film bij ons in de zalen kwam. Die is er sinds de extreme prijzenregen niet minder op geworden.

Of ‘Everything everywhere all at once’ de Oscar voor beste film wint, weten we dus in de nacht van zondag 12 maart.