Charleroi wint onverdiend tegen STVV

STVV verloor onverdiend in Charleroi, maar het verloor wel. En dus moeten de Kanaries met een nul op negen naar de derby tegen aartsrivaal KRC Genk.

Het was zelfs geen stille hint, Bernd Hollerbach zei het vorige vrijdag met duidelijk stem: ‘Play-off 2 halen is niet realistisch.’ De Duitser wilde zo alle druk van de ketel halen bij de Kanaries. Hollerbach heeft gelijk als hij zegt dat dit team tot nu toe het maximum eruit gehaald heeft, wetende dat Brüls intussen in Waregem en Al-Dakhil in Burnley voetbalt.

Toch slaagt Hollerbach erin om zijn Kanaries scherp en fris te houden. Fris kon je zondagavond in Charleroi heel letterlijk nemen. STVV had er het betere van het spel en ook de mooiste kansen. Uitblinker Bruno kreeg voor rust twee uitstekende mogelijkheden. De eerste lobde hij flegmatiek over, de tweede kwam er na een heerlijke dubbelpass met Boya, toen zat Koffi er met een fabuleuze voetreflex tussen.

Boya vlamt te veel

Het helpt dat Hollerbach weer uit een volledig fitte kern kan putten. Want smal was die sowieso geworden sinds de wintermercato. De Truiense trainer hield Koita op de bank, de wingback haalde de voorbije weken net te veel gekkigheden uit, Bocat kwam in zijn plaats. Boya hield Reitz op de bank. Wil iemand de Fransman wel eens een keer duidelijk maken dat hij vanop dertig meter afstand beter niet richting doel vlamt? Boya bleef het ook op Mambourg doen. U kunt het al raden: wederom zonder resultaat.

Foto: BELGA

Het plannetje van Hollerbach werkte voor het overige lange tijd wel, want Schmidt stond in de eerste helft tussen zijn palen te bevriezen. Eén keer moest de Japanner gaan zweven, toen Bayo de bal op de borst controleerde en over het Truiense doel volleyde.

Schmidt in de fout

Ook na de rust mocht Schmidt blij zijn dat hij warme handschoenen droeg, want werk kreeg hij niet op te knappen. Ging hij net daarom even voorbij het uur in de fout? Toen de ingevallen Mbenza een voorzet scherp voor doel bracht. Schmidt greep ernaast, Zorgane tikte binnen: 1-0. Een doelpunt met een reukje aan, want in de opbouw leek de bal over de doellijn geweest te zijn. De VAR checkte, maar greep niet in. Waarschijnlijk omdat er geen duidelijk camerabeeld beschikbaar was.

Foto: BELGA

Limburgse derby

Een domper voor Schmidt, die nadien de doorgebroken Bayo nog wel knap van de 2-0 hield en even later toch nog gered werd door de VAR. Een domper ook voor de Kanaries, die de nederlaag niet verdienden in Charleroi, maar wel met een nul op negen naar de Limburgse derby trekken. Geen comfortabel gevoel, want play-off 2 mag volgens Hollerbach niet realistisch zijn, de wedstrijd tegen aartsrivaal KRC Genk overstijgt elke mogelijke nacompetitie.

Wordt er zondagnamiddag gewonnen, dan is het seizoen geslaagd, ook zonder play-off 2. Dan kunnen de Kanaries op 24 april hun vakantie al boeken. Een tip, die maandag vertrekt er vanop Brussels Airport om 15.05 uur een KLM-vlucht naar Miami en een kwartiertje later vliegt Emirates naar Dubai. Daar toeven voetballers toch graag, niet? Eerst die Limburgse derby toch maar aanpakken. Want met een nul op twaalf zou er weinig reden zijn om over een strand in Florida te dromen…

Charleroi: Koffi, Bager, Marcq, Knezevic, Van Cleemput, Ilaimaharitra, Zorgane, Kayembe, Heymans, Stulic, Bayo.

STVV: Schmidt, Hashioka, Smets, Leistner, Bauer, Bocat, Konaté, Boya, Okazaki, Bruno, Hara. Niet ingevallen: Coppens, Van Dessel.

Vervangingen: 46’ Bager door Nkuba, 65’ Kayembe door Mbenza, 71’ Boya door Reitz, 76’ Bruno door Hayashi, 76’ Bocat door Janssens, 77’ Stulic door Badji, 84’ Hara door Kaya, 84’ Bauer door Koita, 91’ Zorgane door Morioka.

Doelpunten: 69’ Zorgane 1-0.

Gele kaarten: Boya (slag), Leistner (tackle).

Rode kaarten: geen.

Toeschouwers: 6.000.

Scheidsrechter: Jan Boterberg.