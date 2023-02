Een bitter conflict tussen René Stockman, de wereldwijde baas van de Broeders van Liefde, en de Belgische afdeling is ten einde. Niet met een verzoening, maar met Stockman die uit zijn bestuurlijke functies is gezet.

Van René Stockman kan veel ­gezegd worden, maar een ‘tsjeef’ is hij nooit geweest. Al 23 jaar is hij de generale overste van de Broeders van Liefde en in die hoedanigheid bekleedt hij niet alleen een ...