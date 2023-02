Sammy Mahdi maakt relatie bekend: ‘Dit is ze’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

‘Dit is ze’

Met een foto op Instagram maakt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi bekend dat hij een relatie heeft, en wel met Kamerlid en partijgenote Nawal Farih, gespecialiseerd in volksgezondheid en eerder al genoemd als mogelijk minister of staatssecretaris. Voor vele CD&V’ers zal het nog amper een verrassing zijn, geruchten over hun relatie doen al langer de ronde.

Vraag is welke gevolgen de relatie zal hebben voor de lijstvorming in de aanloop naar de volgende verkiezingen. Allicht wordt met de loep gekeken of de partijvoorzitter zijn vriendin niet heeft bevoordeeld.

Goed/slecht

‘Een regering is goed want ze beschikt over, ofwel een gedetailleerd regeerakkoord, veel geld of een externe vijand’. CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert vat op Twitter samen waarom hij tegen de regering is die hij in de Kamer steunt. ‘Vivaldi is moeilijk wegens detail in het regeerakkoord, al veel schulden/deficit, vijand binnen de muren.’

Hervormen

‘Wij doen met Vooruit de oproep om zo snel als mogelijk met die plannen te komen.’ Vooruit-voorzitter Conner Rousseau doet op VTM Nieuws een oproep om toch nog werk te maken van een fiscale hervorming. Maar tegelijk maakt Rousseau zijn grenzen bekend. ‘De btw op basisproducten verhogen van 6 naar 9 procent? Daar gaan we echt niet in mee.’

In de spiegel kijken

‘Ik heb mij al afgevraagd of we uit de regering moeten stappen.’ Groen-covoorzitter Nadia Naji blijft het moeilijke hebben met de asielcrisis. ’Maar ik heb de afweging gemaakt dat ik zelf in de spiegel moet kunnen kijken. Dat ik alles gedaan heb wat in mijn macht ligt om die mensen te helpen. Het zal niet helpen om uit de regering te stappen. Wij zijn vandaag de énige verdedigers van de asielzoekers. Als wij eruit stappen, wie zal dat dan doen?’