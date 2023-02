Eigenaar superette aangehouden na doodsteken inbreker: ‘Hij werkt mee en zal dat blijven doen’

De onderzoeksrechter hield zaterdagavond Hasan Y. (48) uit Zonhoven aan voor doodslag. De uitbater van supermarkt Nil Market in Houthalen stak in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbreker (36) uit Lummen neer met een mes. Het slachtoffer stierf ter plaatse.

Een 36-jarige inbreker uit Lummen was rond 1.30 uur de superette Nil Market binnengedrongen. Wat hij wellicht niet wist, was dat de eigenaar op dat moment nog in zijn zaak aanwezig was om de boekhouding te doen. De inbreker werd door de 48-jarige Hasan Y. op heterdaad betrapt.

Daarna moet het tot een confrontatie tussen beide mannen zijn gekomen. Er ontstond een gevecht en vervolgens liep alles compleet uit de hand. Er zou sprake zijn van gebruik van wapens om te kwetsen. De veertiger uit Zonhoven zou verklaard hebben zich bedreigd gevoeld te hebben door een scherp voorwerp. Zelf gebruikte hij tijdens de schermutseling een mes en haalde daarmee uit naar de inbreker. Die werd geraakt en zeeg niet veel later neer vlak voor de ingang van de winkel. De hulpdiensten werden opgeroepen en snelden ter plaatse, maar ze konden niets meer doen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen.

Hardwerkende ondernemer

Een buurtbewoner had een luide schreeuw gehoord. Deze bleek afkomstig van een vrouwelijk personeelslid. De werkneemster was ook in de superette aanwezig en zou bezig zijn geweest met het papierwerk toen de inbraak gebeurde.

De lokale politie Carma arresteerde ter plaatse de 48-jarige eigenaar van de Nil Market. Hij werd gearresteerd en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Na een urenlang verhoor op het politiecommissariaat werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. ‘Mijn cliënt is een hardwerkende ondernemer die onder meer een supermarkt uitbaat in Houthalen-Helchteren, daar waar de feiten zich afgelopen nacht hebben voorgedaan’, reageert zijn advocaat Tom Van Overbeke. ‘Hij heeft daarover toelichting verschaft aan de politie en de onderzoeksrechter die beslist heeft om hem voorlopig, in afwachting van verder onderzoek, aan te houden. Hij werkt mee en zal dat ook blijven doen. Wij hebben er vertrouwen in dat alle puzzelstukjes die nodig zijn om een juiste inschatting te maken in het dossier spoedig verzameld zullen zijn.’

Advocaat Tom Van Overbeke Foto: Raymond Lemmens

Analyse van videobeelden

Hasan Y. zou danig onder de indruk zijn van alles wat zich heeft afgespeeld. De lokale politie Carma voert het verdere onderzoek naar de feiten. Ze zullen moeten nagaan wie wanneer gewapend was en of er bijvoorbeeld sprake is van wettelijke zelfverdediging door de eigenaar.

De winkel werd zaterdag in de vroege ochtend verzegeld. Het gerechtelijke labo stuurde een ploeg ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Voorts beschikt het gerecht over camerabeelden die mogelijk bruikbaar zijn. In afwachting van de onderzoeksdaden blijft Hasan Y. minstens tot dinsdag in de cel op verdenking van doodslag. Dan verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer.