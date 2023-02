Podcast | Buitenlands geld redt onze voetbalclubs (of helpt ze om zeep)

AA Gent zoekt een investeerder. En als het lukt wordt het rijtje Belgische voetbalclubs die nog volledig Belgisch zijn, wel erg klein. Wat zoeken al die buitenlandse investeerders bij ons en vooral, worden onze clubs er enigszins beter van?





Club Brugge is een stukje Amerikaans. Standard is meer dan een stukje Amerikaans. Net als Oostende. Westerlo is Turks, Sint-Truiden Japans en Cercle Brugge Russisch. En het rijtje is nog langer. Er zijn amper nog Belgische voetbalclubs die volledig Belgisch zijn. Want voetbal is een dure sport door de hoge spelerslonen, door de tegenvallende bezoekerscijfers en door de stilvallende transfermarkt.

