Zeker 58 doden zijn geteld in het Zuid-Italiaanse Calabrië, nadat een visserssloep volgestouwd met migranten op volle zee in tweeën brak. Dit is precies waarom we willen voorkomen dat deze schepen vertrekken, zegt premier Meloni.

Het was een visser die ’s ochtends iets voor vijven enkele lichamen in zee zag drijven voor de kust van Cutro, in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Italië ontwaakte zondagmorgen met het nieuws over de ...