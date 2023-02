Pantoffel van vermiste Emilietta teruggevonden

In het Mechels Bos in Maasmechelen hebben vrijwilligers tijdens een lijnzoeking een pantoffel teruggevonden die volgens de kinderen van de vermiste Emilietta Chini aan haar toebehoort. Een stuk bos is voorlopig voor iedereen afgesloten.

Het is de vijfde dag van de zoekactie naar de 75-jarige dementerende Emilietta en de pantoffel is het eerste concrete aanknopingspunt dat gevonden wordt. In het Mechels Bos achter haar woning heeft de politie zondagvoormiddag lijnzoekingen georganiseerd met vrijwilligers. In een al eerder door honden doorzocht gebied wilde men absolute zekerheid hebben om zo pistes te kunnen uitsluiten en organiseerde men een sweeping. Daar is volgens meerdere bronnen een pantoffel teruggevonden. Volgens dochter Marijke Maussen heeft haar moeder dezelfde pantoffels.

De zoekactie is voorlopig opgeschort. Maandag gaat de cel vermiste personen van de federale politie met de lokale politie Lanaken-Maasmechelen bekijken welke volgende stappen ondernomen worden.

Foto: rr

De vrouw verdween woensdagavond rond 17 uur van aan haar woning op de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk. Ze had nog met een buurtbewoonster gesproken op het einde van de Lindenlaan. Ze vroeg waar de nabijgelegen Louis Mercierlaan lag. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ze was gekleed in een blauwe jeansbroek, droeg geen jas en liep op grijze pantoffels.