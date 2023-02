Reuzenschildpad van 30 kilogram gedumpt in gracht

Een team van opvangcentrum SOS Reptiel uit Ichtegem werd afgelopen zaterdag opgeroepen naar Koekelare voor een grote Afrikaanse sporenschildpad, die in de gracht lag. Het dier woog liefst dertig kilogram.

‘We werden opgebeld door de politie met de melding dat er een “problematische” schildpad opgedoken was langs de Leugenboomstraat’, klinkt het bij SOS Reptiel. ‘Ons team kwam ter plaatse en kwam tot de vaststelling dat het om een Afrikaanse sporenschildpad ging. Het dier was helaas al overleden. Een wandelaar had het dier zien liggen in de gracht en het dier op het droge gelegd in de hoop het te kunnen redden. Tevergeefs... Hoogstwaarschijnlijk werd dit dier gedumpt, al dan niet levend.?’

‘Was de energierekening te hoog? Werd het dier te groot? Of was de eigenaar het dier gewoon beu? We zullen het allicht nooit weten. Een ontsnapping is uiteraard ook mogelijk, maar het lijkt ons sterk dat dergelijk dier zo ver geraakt met de huidige temperaturen. Het dier lag immers behoorlijk ver verwijderd van de bebouwde kom. Zo’n dier is zeer gevoelig voor de kou en ontsnapt niet zomaar’, zegt Mario Goes, oprichter van SOS Reptiel.

Oproep

Het opvangcentrum doet nu een oproep. ‘Heeft u problemen met uw dier, van welke aard dan ook? Neem dan contact met ons op en we proberen u zo veel mogelijk te helpen. Opvang kunnen we niet garanderen aangezien we zelf overbevolkt zijn. Maar met het nodige advies kunnen we u misschien toch nog de middelen en kennis geven om uw verantwoordelijkheid op te nemen. Dergelijk dieren houden, is immers voor het leven.’