Eigenaar van superette in Houthalen steekt inbreker dood

De onderzoeksrechter heeft zaterdagavond Hasan Y. (48) aangehouden voor doodslag. De uitbater van een superette in Houthalen stak in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbreker dood met een mes.

Het incident gebeurde rond 1.30 uur. Een inbreker was de superette Nil Market aan Herebaan-Oost binnengedrongen. Wat hij wellicht niet wist was dat de eigenaar op dat moment nog in zijn zaak aanwezig was. De inbreker werd op heterdaad betrapt. Er ontstond een gevecht en de winkeluitbater gebruikte tijdens de schermutseling een mes waarmee hij de inbreker neerstak. De inbreker probeerde nog te vluchten maar viel levenloos neer aan de ingang van de winkel. De hulpdiensten werden opgeroepen maar ze konden niets meer doen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Hardwerkende ondernemer

Een van de buurtbewoners had een luide schreeuw gehoord. Die bleek afkomstig van een vrouwelijk personeelslid. De werkneemster was ook in de superette aanwezig tijdens de inbraak en zou bezig zijn geweest met administratie. ‘Ik wist niet meteen wat er gaande was maar schrok toch van die ijzige gil’, zegt een buurman.

De lokale politie Carma arresteerde de eigenaar ter plaatse. Hij werd meegenomen naar het bureau voor verhoor. Na een urenlang verhoor op het politiecommissariaat werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. ‘Mijn cliënt is een hardwerkende ondernemer die onder meer een supermarkt uitbaat in Houthalen-Helchteren, daar waar de feiten zich afgelopen nacht hebben voorgedaan’, reageert zijn advocaat Tom Van Overbeke. ‘Hij heeft daarover toelichting verschaft aan de politie en de onderzoeksrechter die beslist heeft om hem voorlopig, in afwachting van verder onderzoek, aan te houden. Hij werkt mee en zal dat ook blijven doen. Wij hebben er vertrouwen in dat alle puzzelstukjes die nodig zijn om een juiste inschatting te maken in het dossier spoedig verzameld zullen zijn.’

Gsm-beelden

Hasan Y. zou danig onder de indruk zijn van alles wat zich heeft afgespeeld. De lokale politie Carma voert het verdere onderzoek naar de feiten. Ze zullen moeten nagaan wie wanneer gewapend was en of er bijvoorbeeld sprake is van wettelijke zelfverdediging door de eigenaar.

De winkel werd zaterdag in de vroege ochtend afgesloten en verzegeld. Het gerechtelijke labo stuurde een ploeg ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Voorts beschikken ze over videobeelden die mogelijk bruikbaar zijn. Het zou afkomstig zijn van een toevallige passant die met zijn gsm een groot deel van het incident gefilmd heeft. In afwachting van de onderzoeksdaden blijft Hasan Y. minstens tot dinsdag in de cel op verdenking van doodslag. Dan verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer.

Gülen

Buurtbewoners zijn geschrokken van het incident. ‘Ik ben wakker geworden van de sirenes’, zegt een buurvrouw. ‘Toen ik uit het raam keek zag ik zwaailichten. Ik dacht eerst nog aan een ongeval, maar later werd me duidelijk dat het toch wel iets anders was.’ Omwonenden hebben over de uitbater alleen maar lovende woorden. ‘De zaak draait heel goed’, zegt iemand. ‘Er was altijd volk. De mensen waren heel vriendelijk. Jammer dat dit nu gebeurd is.’

Hasan Y. is een onbesproken figuur en kwam niet eerder in contact met het gerecht. Althans niet als dader. Wel werd hij in de zomer van 2016 geviseerd na de mislukte coup van Gülenisten in Turkije. Limburgse Erdogan-aanhangers maakten hem het leven zuur omdat ze Y. ervan verdachten een adept van Gülen te zijn. Het werd omschreven als een heksenjacht waarbij een groep opriep om zijn restaurant in Heusden-Zolder failliet te laten gaan en ook zijn supermarkt in Houthalen zag minder klanten over de vloer komen. De kwestie kwam voor de rechtbank en de veertiger kreeg uiteindelijk een schadevergoeding toegewezen.