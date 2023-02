Kranten weren massaal ‘Dilbert’-cartoon na racistische opmerkingen van maker

Honderden Amerikaanse kranten zijn gestopt met de publicatie van ‘Dilbert’, de bekende cartoon die spot met typische bedrijfssituaties, nadat maker Scott Adams zich racistisch had uitgelaten op zijn YouTube-kanaal.

Scott Adams, de tekenaar van Dilbert, had op zijn Youtube-kanaal, Real coffee with Scott Adams, zwarte Amerikanen een ‘haatgroep’ genoemd en witte Amerikanen het advies gegeven ‘om verdomme zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van zwarten’. Hij reageerde daarmee op een opiniepeiling van een conservatieve organisatie waaruit zou blijken dat veel Afro-Amerikanen niet akkoord zijn met de stelling ‘It’s ok to be white’. Het is oké om wit te zijn dus. ‘Als bijna de helft van alle zwarten het niet eens is met witte mensen… Dat is een haatgroep’, fulmineerde Adams. ‘En ik wil niets met ze te maken hebben.’

De gehekelde ‘it’s ok to be white’ stelling is sowieso al geen neutrale uitspraak. De Anti-Defamation League, een joods-Amerikaanse ngo gespecialiseerd in burgerrechten, schrijft ze in The Guardian toe aan een trollencampagne die in 2017 op het discussieforum (en trollenparadijs) 4chan liep, en die daarna opgepikt werd door racistische ‘white supremacy’ groeperingen.

Alweer gecanceld

Adams’ opmerkingen veroorzaakten niet alleen ophef op sociale media, maar maakten ook dat kranten massaal de publicatie van de ‘Dilbert’-cartoon hebben stopgezet. Gannett, de grootste krantenuitgever in de Verenigde Staten, verklaarde vrijdag dat de groep van USA Today, die meer dan driehonderd titels in 43 staten telt, direct stopt met de cartoon. ‘De recente discriminerende uitspraken van tekenaar Scott Adams hebben ons doen besluiten om met de strip te stoppen. Hoewel we vrije meningsuiting respecteren en aanmoedigen, vinden we dat zijn visie niet strookt met de redactionele en bedrijfswaarden van onze organisatie’, aldus het bedrijf in een statement. ‘In het licht van de recente verklaringen van Scott Adams hebben we beslist om de strip stop te zetten’, zo meldde The Washington post zaterdag. De krant liet ook weten dat heel wat lezers de redactie al gecontacteerd hadden met de vraag om de cartoon stop te zetten. En ook de Los Angeles times verklaarde al de strip niet langer te zullen publiceren.

Adams zelf beweerde overigens al eens eerder dat hij gecanceld werd omdat zijn grappen rond het personage ‘Dave, the black engineer’ weleens als racistisch gezien werden. Dat personage bedacht hij om te spotten met het idee van diversiteit op de werkvloer en met de hele identiteitsdiscussie.

Cynisch

Adams reageerde vrijdag cynisch via zijn YouTube-kanaal. ‘Heeft iemand mijn naam in het nieuws gehoord onlangs? Is het omwille van iets dat ik gezegd heb?’ en over het feit dat hij trending was op Twitter zei hij ‘Oh neen, mijn vijanden sturen me superveel energie! Oh neen, wat moet ik nu met al die aandacht?’ Hij hekelde dat de aandacht die de wereld nu voor hem en zijn uitspraken heeft net het tegenovergestelde effect zal hebben dan wat iedereen die hem cancelt beoogt. ‘Het grootste deel van mijn inkomen zal vanaf maandag weg zijn’, zei hij nog, en dat hij niet anders verwacht had. Wie excuses verwachtte, was er in elk geval aan voor de moeite.

Adams bedacht Dilbert aan het einde van de jaren ‘80 om zijn collega’s te amuseren. Hij werkte in die tijd als financieel analist en ingenieur bij Pacific Bell, de telefoonmaatschappij die zowat heel het noorden van Californië bedient. Nadat hij een televisieprogramma had gezien dat uitlegde hoe je een beroemd striptekenaar kon worden, vond hij de moed om een uitgever te zoeken. Er volgden dozijnen afwijzingsbrieven, meestal met de raad een partner te zoeken die kon tekenen, maar in 1989 werd zijn strip door United Features Syndicate geaccepteerd.