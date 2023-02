Vandalen beschadigen Jan Breydelstadion vlak voor Club Brugge-AA Gent

In het Jan Breydelstadion in Brugge hebben vandalen afgelopen nacht enkele zaken beschadigd. Dat bevestigt de politie. Club Brugge speelt er zondagmiddag tegen AA Gent.

De vandalen hebben afgelopen nacht ingebroken in het stadion en beschadigden verschillende zaken. Zo werd op een muur de graffititekst ‘fuck Bruges’ aangebracht.

Er werden ook enkele doelpalen in het blauw besmeurd. Verder werd de grasmat beschadigd en in het midden van het veld werd het opschrift ‘9K’ geschilderd.

Foto: rr

Aangezien Club Brugge ’s middags al tegen AA Gent moest spelen, werd de schade zondagochtend in sneltempo hersteld. Zo werden de teksten op de muren overschilderd met zwarte graffiti en werd ook een poging gedaan om de grasmat weer te herstellen.

Ondertussen wordt er op sociale media in de richting van Gentse supporters gewezen, want 9000 (9K) is tot nader order de postcode van de Arteveldestad. In Brugge is men alvast niet te spreken over dit incident. Maandag zal blijken of er klacht neergelegd wordt, want het stadion is eigendom van de stad Brugge.