De Oekraïense journalist Dmitry Komarov heeft een documentaire gemaakt over de oorlog in Oekraïne. ‘Een jaar’ brengt zowel de gewone Oekraïner als hooggeplaatste militairen en ministers in beeld. Zelfs president Zelenski heeft een inkijk gegeven in zijn dagelijkse leven. In bovenstaand fragment volgt Komarov hem tot in zijn presidentiële vertrekken. En die zijn minder glamoureus dan u zou denken.