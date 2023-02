Postzegel van Banksy zegt ‘FCK PTN’

Een nieuwe Oekraïense postzegel met daarop een reproductie van een muurschildering van Banksy drukt de collectieve woede op Poetin uit.

Sinds vrijdag ligt er in Oekraïne een postzegel van Banksy in de rekken. Op de zegel staat een reproductie van een muurschildering die graffitikunstenaar Banksy maakte. Het toont een man die gevloerd wordt door een jonge judoka, een allegorie op een Rusland dat door Oekraïne verslagen wordt. Het is een verwijzing naar de Russische president Vladimir Poetin, die zwarte gordel is in judo. Onderaan links staat in cyrillisch schrift ‘FCK PTN’ .

Banksy schilderde het op een muur in de stad Borodjanka, ten noordwesten van Kiev, waar veel gebouwen in het begin van de invasie door de Russische luchtmacht platgebombardeerd werden. Tekeningen van de kunstenaar doken eind 2022 ook in Kiev op.

‘We vonden dat deze tekening exact duidelijk maakt hoe elke Oekraïner denkt over onze vijand’, aldus Ihor Smilianskyi, chef van het Oekraïense postbedrijf, aan Reuters.

Het is niet de eerste keer dat de organisatie uiting geeft aan die gevoelens. Vlak na de Russische invasie hadden ze een postzegel van de grenswachter die uitriep ‘Russisch oorlogsschip, naar de hel met jullie’ (‘Russian warship, go fuck yourself’).

Tientallen inwoners van de Oekraïense hoofdstad gingen de nieuwe zegel vrijdag kopen in het grote postkantoor op het Maidanplein in het stadscentrum.