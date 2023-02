Boot ‘breekt in tweeën’ voor Italiaanse kust: minstens 40 doden, 80 vluchtelingen gered

Tientallen vluchtelingen zijn om het leven gekomen, nadat hun boot zondag bij zonsopgang gezonken is voor de Italiaanse kust. Een tachtigtal mensen werd gered.

De boot met minstens 120 migranten aan boord raakte in moeilijkheden door de onstuimige zee. Meerdere opvarenden die de tocht overleefden meldden aan het Italiaanse persagentschap Ansa dat de golven ‘bleven aanzwellen’ tot het schip uiteindelijk ‘in tweeën gescheurd werd door de zee’.

Ongeveer 25 lichamen spoelden aan op het strand van Steccato di cutro, een resort in de provincie Crotone. Ook in de zee vonden reddingswerkers vluchtelingen die verdronken waren. In totaal zijn meer dan 40 mensen gestorven. Dat meldt de Italiaanse politie. Onder de overledenen zouden ook meerdere kinderen en een baby van enkele maanden oud zijn.

Meer dan 80 mensen konden worden gered uit de zee of werden verzorgd nadat ze op eigen kracht nog tot op het strand waren geraakt. De kustwacht en medische hulpverleners waren massaal aanwezig op het strand.

Het is nog niet officieel bevestigd uit welke haven de boot vertrokken is en welke nationaliteit(en) de opvarenden hebben. Het persagentschap Reuters schrijft dat het allicht om vluchtelingen uit Iran, Afghanistan en Pakistan gaat.

De Italiaanse premier, Giorgia Meloni, is ‘diep bedroefd’ over de menselijke ramp. ‘We moeten dit probleem bij de kern aanpakken: we moeten illegale migratie stoppen’, zei ze.

In 2022 bereikten naar schatting meer dan 100.000 migranten Italië per boot. Sinds 2014 zijn al meer dan 20.000 mensen omgekomen of vermist geraakt in de Middellandse Zee.

