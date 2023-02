Kaalgeschoren, met enkel een witte broek aan en op blote voeten: zo werden vrijdag tweeduizend vermoedelijke bendeleden verhuisd naar een nieuwe ‘megagevangenis’ in El Salvador.

Het ‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’, of CECOT, heeft plaats voor 40.000 gedetineerden en is het paradepaardje van president Nayib Bukele in zijn beruchte ‘oorlog tegen de misdaad’.

Het cellencomplex bestaat uit acht betonnen gebouwen met elk 32 cellen die een oppervlakte van honderd vierkante meter hebben. Volgens de autoriteiten is er plek voor meer dan honderd gevangenen per cel. In iedere cel bevinden zich twee gootstenen en twee toiletten en tachtig slaapplaatsen in de vorm van stapelbedden.