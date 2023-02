Zes arrestaties op Brussels Airport voor smokkel van 200 kilo glasaaltjes

Op de luchthaven van Zaventem zijn vrijdag zes personen gearresteerd voor de smokkel van 200 kilo glasaaltjes, een bedreigde diersoort die niet verhandeld mag worden. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De douane van Brussels Airport stelde zaterdag vast dat er voor een bepaalde vlucht 18 identieke koffers waren ingecheckt. Alle koffers waren verpakt in plasticfolie. De bagage werd gescand en de koffers bleken ook dezelfde inhoud te hebben. Eén koffer werd daarom geopend om de inhoud te controleren. Er bleken plastieken zakken gevuld met water en glasaaltjes in te zitten, met bevroren flessen water als koelmiddel.

Glasaaltjes zijn jonge palingen, die regelmatig ingezet worden om weer meer palingen in meren of plassen te krijgen. Ze hebben nog geen tanden en zijn doorzichtig. De diertjes worden bijvoorbeeld al sinds 2009 uitgezet in Nederlandse meren om de palingstand te herstellen, voorlopig zonder gewenst resultaat.

Het is een bedreigde diersoort die niet verhandeld mag worden zonder de nodige certificaten van de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Er was echter geen uitvoervergunning voorhanden.

400.000 euro

Na controle van de overige koffers en van de passagiersgegevens bleek dat zes passagiers van Maleisische afkomst in totaal 200 kilo glasaaltjes via Qatar en Vietnam naar Maleisië wilden smokkelen. De geschatte waarde hiervan op de zwarte markt is ongeveer 400.000 euro.

De douane nam contact op met het parket, die de arrestatie van de zes personen heeft bevolen. Ze werden onderschept voor het vertrek van hun vlucht. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd die de zes personen zondagochtend heeft verhoord en onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Ze verschijnen donderdag voor de raadkamer.

De maximumstraf voor smokkel van bedreigde diersoorten is een gevangenisstraf van vijf jaar.