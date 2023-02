Gouden Beer gaat naar Franse docu ‘Sur l’Adamant’, Belgische ‘Here’ wint nevencompetitie

De Franse documentaire ‘Sur l’Adamant’, over een drijvend psychiatrisch centrum op de Seine, is op het filmfestival in Berlijn bekroond met de Gouden Beer. ‘Here’, de nieuwe film van onze landgenoot Bas Devos, wint de belangrijkste nevencompetitie.

Het was voorzitter Kristen Stewart en haar jury die op de 73ste editie van filmfestival de Gouden Beer uitreikten aan Nicolas Philibert voor Sur l’Adamant. Philibert volgt onbevangen het reilen en zeilen op dit drijvende dagcentrum voor mensen met nood aan psychiatrische zorg. Het is een oprecht werkstuk, empathisch en sociaal bewogen, helemaal zoals we dat gewend zijn van de Franse maker. Philibert is bekend van het met lof overladen Être et avoir uit 2002, over een éénklasschooltje in ruraal Frankrijk.

Dat de hoofdprijs naar een documentaire gaat, is opmerkelijk. Het moet wel dat sommige zaken zo urgent zijn dat ze geen fictionalisering verdragen. Philibert toont hoe een bevlogen team zich verzet tegen de ontmenselijking in de psychiatrie. Het filmfestival van Venetië bekroonde vorig jaar met All the beauty and the bloodshed ook al een documentaire. Die gaat over de strijd van fotografe Nan Goldin tegen de verslavende pijnbestrijder Oxycontin.

Bas Devos

De belangrijkste nevencompetitie van de Berlinale is Encounters, die onze landgenoot Bas Devos won met zijn nieuwe film Here. De sectie viert films die de klassieke vertelvormen durven uitdagen. Al is Here wel juist Devos’ meest toegankelijke en speelse film. Centraal staat een Roemeen in Brussel die, voordat hij voor een poosje terugkeert naar zijn geboorteland, de mixer zet in de verloren groenten in zijn koelkast. Hij verdeelt die soep in bakjes en brengt die rond naar mensen in zijn omgeving. Zo weet Devos iets wat schijnbaar banaal is aan te grijpen voor een broze, poëtische vertelling die de schoonheid blootlegt van mensen die de tijd nemen voor elkaar.

Here is de derde film die Devos mocht voorstellen aan de Potsdamer Platz. Ook zijn debuut Violet en Hellhole gingen er in première.

Winnaars:

Gouden Beer: Sur l’Adamant van Nicolas Philibert

Grand jury: ‘Roter Himmel’ van Christian Petzold

Regisseur: Philippe Garrel voor ‘Le grand chariot’

Hoofdrol: Sofía Otero voor ’20.000 especies de abejas’

Bijrol: Christoph Hochhäusler voor ‘Bis ans Ende der Nacht’

Artistieke bijdrage: ‘Disco boy’ van Giacomo Abbruzzese

Documentaire: ‘El eco’ van Tatiana Huezo