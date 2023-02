KV Mechelen pakt belangrijke driepunter bij Seraing

KV Mechelen heeft zaterdag een deugddoende overwinning geboekt op de 27e speeldag van de Jupiler Pro League. De Mechelaars haalden het bij rode lantaarn Seraing met 0-2, dankzij goals van Geoffry Hairemans (35.) en Alessio Da Cruz (56.). Malinwa (30 ptn) sluipt als dertiende in de tussenstand verder weg van het degradatiegewoel, Seraing (19 ptn) blijft laatste.

De partij op Le Pairay begon evenwichtig, met veel intensiteit maar weinig kansen. Voorbij het halfuur schrokken de toeschouwers plots wakker. Na 35 minuten ging een scherp getrapte vrijschop van Hairemans aan iedereen voorbij. Ook thuisdoelman Dietsch kon er niet bij en het stond 0-1. De Luikenaars hadden meteen een antwoord in huis, eveneens op stilstaande fase. Een vrijschop van Vagner werd aan de tweede paal binnengegleden door Mbow, maar zijn goal werd op aangeven van de VAR afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Lepoint.

KV Mechelen haalde opgelucht adem en zette na rust snel orde op zaken. Tien minuten in de tweede helft werkte Da Cruz een afgeslagen voorzet voorbij Dietsch, 0-2. De eerste zege in iets meer dan een maand was binnen voor Malinwa. De bezoekers controleerden, Seraing straalde vooral veel onmacht uit. Een slotoffensief kwam er niet meer. Eindstand: 0-2.

Later zaterdag zijn er in de Jupiler Pro League nog Eupen-Cercle Brugge, Genk-Oostende en Westerlo-Union.