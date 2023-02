Dylan van Baarle soleert naar winst in de Omloop Het Nieuwsblad

Wat een entree van Dylan van Baarle bij Jumbo-Visma. De winnaar van Parijs-Roubaix 2022 vierde zijn transfer met een solo van zeventien kilometer die op de Muur van Geraardsbergen begion. Daarmee rondde de 30-jarige Nederlander het indrukwekkende overwicht van de Nederlandse Worldtourploeg af. Arnaud De Lie debuteerde al even sterk. In de sprint werd hij nog tweede terwijl Christophe Laporte derde werd.

Hoe kwam de zege tot stand?

Jumbo-Visma had de sleutel van deze Omloop het Nieuwsblad op zak. De ploeg van de afwezige Wout van Aert gaf een demonstratie van net geen honderd kilometer lang. Vanaf de Kattenberg, waar heel de ploeg het peloton op stelten zette, tot de finish op de Elisabethlaan in Ninove.

Op de Italiaan Edoardo Affini na ging de hele WorldTour-ploeg in de aanval. Eerst waren ze met veertien leiders, daarna trokken Tratnik en Van Hooydonck door met Marco Haller, Fred Wright en Connor Swift. De tegenstand moest 34 kilometer lang jagen om alles opnieuw bijeen te krijgen. Het resultaat van deze coup was dat de grote groep achter de vluchters behoorlijk was uitgedund nog vooraleer de Molenberg opdoemde. Dat is traditioneel de poort van de finale.

In de vlakke zone na de Molenberg reden Dylan Van Baarle, Florian Vermeersch, Jonathan Milan en Mathis Le Berre (uit de eerste vlucht) weg. Jasper Stuyven en Kévin Geniets zagen het gevaar maar raakten er niet bij. Integendeel, bij hem: Brent Van Moer, Nils Eekhoff, Jan Tratnik en Rui Oliveira. Op de Berendries had Milan het bij de koplopers moeilijk, terwijl de groep van Stuyven werd bijgehaald door de voorwacht van het peloton waar Van Avermaet versnelde.

Op dertig km van het einde besefte Tim Wellens dat er iets moest gebeuren want de voorsprong liep tot 40 seconden op. Van Baarle reed op de Elverenberg-Vossenhol weg en jawel, Mathis Le Berre was de enige die kon volgen. Waardoor we voorin twee duo’s kregen. Op 20 km van de finish reed het peloton op bijna driekwart minuut, terwijl de tandem Florian Vermeersch en Johnatan Milan net voor de Muur uitzicht hadden op de twee leiders. In het peloton werkte vooral Bahrain Victorious in functie van Fred Wright.

Op de Muur, met nog 17 km voor de boeg, was de pijp van de Fransman Mathis Le Berre uit. Boven op de Muur passeerde leider Van Baarle met een voorgift van 15 seconden en daarachter kwamen Tim Wellens, Matej Mohoric, een imponerende De Lie en Christophe Laporte één voor één door. Voor de Bosberg kregen we achter Van Baarle het bovengenoemde kwartet en daarachter Kung die uit het uitgedunde peloton wegreed.

Boven op de Bosberg had de van Ineos-Grenadiers overgekomen Van Baarle nog altijd die 15 seconden voorsprong, hoe Mohoric en De Lie ook op de laatste kasseihelling sleurden. Van Baarle soleerde op indrukwekkende wijze naar winst, alweer na Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Lie sprintte nog naar plek twee, voor Laporte.

Wat deden de Belgen?

Arnaud De Lie reed een dijk van een Omloop het Nieuwsblad. De debutant viel op 55 km van de finish in een bocht naar rechts. Zijn voorwiel gleed weg. De ‘Stier van Lescheret’ moest ook van fiets wisselen. Positief was dat hij mee was op de Kattenberg bij de coup van Jumbo-Visma, maar dit akkefietje net voor de Molenberg, kostte best wel krachten. Toch zat hij opnieuw voorin voor deze vieze helling zich aandiende. Wat verder zat Jasper De Buyst na een crash met o.a. Laurenz Rex (polsblessure) langs de kant van de weg. Lotto-Dstny werd in deze fase van de koers niet gespaard.

De andere Belg van de dag was Tim Wellens wiens overgang naar UAE Team Emirates hem duidelijk deugd heeft gedaan. De Monegaskische Limburger was al op de Molenberg in het offensief, alleen liet hij zich verrassen op het stuk na deze buitenbreker toen Van Baarle geruisloos weg reed met drie andere kompanen.

Tim Declercq (Soudal – Quick-Step) maakte op 72 km van de finish in een bocht een harde val, waardoor hij meteen buitenspel werd gezet om mee te spelen in de finale. Pechvogel Oliver Naesen moest een fietswissel laten uitvoeren net voor de Molenberg. De Oost-Vlaming van AG2R-Citroën kon geen slechter moment uitkiezen.

In de eerste vlucht van de dag zaten met Louis Blouwe, Gilles De Wilde, Jelle Wallays en Alex Colman vier vlamingen. Rijdend voor vier verschillende ploegen. De marathonontsnapping kreeg al na drie kilometer vorm. Voor de stenen van de Lange Munte (de tweede kasseistrook) van de dag was de voorsprong al opgelopen tot bijna acht minuten. Le Berre, Wallays en Norsgaard reden door, maar op de Molenberg waren ze uitgezongen.

Verder nog iets dat u moet weten?

Al na dik een uur wedstrijd verloren we met Michael Schär de luitenant van Greg Van Avermaet en ook Ben Turner, een schaduwfavoriet uit de ploeg van Tom Pidcock. De oude Zwitser en de jonge Brit waren in een val betrokken.

Wat voorafging in de startplaats Gent? Er was ontzettend veel ambiance. Met de Flo Boys uit Lochristi voor Florian Vermeersch en de supporters van Arnaud De Lie, getooid met de rode ‘Stierenvlag’, meldden zich nieuwe groepen bij de start van de eerste Europese eendagskoers van de World Tour.

Luke Durbridge haalde de start niet. De Australische ploegmaat van Zdenek Stybar voelde zich te ziek. De Tsjechische kopman en ex-winnaar was daarentegen tijdig hersteld van een coronabesmetting. Ook Alexander Kristoff en Stefan Küng twijfelden de voorbije dagen lang nadat ze wat ziekjes terugkwamen uit het zuiden van Europa.

EF-Education telde in ‘t Kuipke ook een renner minder: de Nieuw-Zeelander Tom Scully had last van de maag. Bij Team DSM konden ze tijdig schakelen: Casper van Uden kwam alsnog in de selectie voor de zieke Amerikaan met Belgische roots Ken Vermaerke.