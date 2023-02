Een Russisch team van wetenschappers van het Lazarev Mammoth Museum in Jakoetsk onderzoekt een karkas van een bruine beer die 3.460 jaar geleden leefde. Het dier bleef uitzonderlijk goed bewaard omdat het al die tijd bevroren was in de Siberische permafrost. De wetenschappers zijn opgetogen: ‘Voor het eerst kunnen we niet alleen de botten, maar ook de interne organen en hersenen onderzoeken.’