Opnieuw verdacht overlijden in woonzorgcentrum Oostrozebeke

Het parket onderzoekt opnieuw een verdacht overlijden in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke. Er loopt al een onderzoek naar drie mogelijke moorden en zes moordpogingen in datzelfde woonzorgcentrum.

In het woonzorgcentrum in Oostrozebeke zijn intussen drie bewoners overleden na een overdosis insuline. Het parket onderzoekt ook zes moordpogingen in het wzc, dat sindsdien onder verhoogd toezicht stond van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Afgelopen week overleed een dame in het woonzorgcentrum. Ook daar voert het parket nu een onderzoek naar. ‘Het parket heeft naar aanleiding van het overlijden een aanvullende vordering genomen in het reeds gekende gerechtelijke onderzoek. De onderzoeksrechter heeft verschillende onderzoeksopdrachten uitgeschreven’, klinkt het. Het parket zal verder niet communiceren over de feiten.

Het woonzorgcentrum mocht sinds september 2022 geen nieuwe bewoners meer ontvangen vanwege het onderzoek. Sinds januari mag het woonzorgcentrum wel weer bewoners opnemen door een verbeterde werking.