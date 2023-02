De Russische VN-ambassadeur, Vasili Nebenzja, heeft tijdens een VN-vergadering in New York op vrijdag een minuut stilte voor de Oekraïense slachtoffers van de oorlog verstoord. Hij eiste de aandacht op om ‘alle gesneuvelde levens’ te herdenken.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba had in de vergadering om een minuut stilte gevraagd ‘ter nagedachtenis van de levens die Rusland heeft verwoest’. Op het moment dat de internationale VN-vertegenwoordigers in stilte gingen rechtstaan, vroeg de Rus plots het woord. Daarop gingen de aanwezigen weer zitten.

‘Alle levens zijn waardevol. Laten we opstaan om alle slachtoffers van wat sinds 2014 in Oekraïne is gebeurd, te herdenken’, verklaarde Nebenzja voor hij de vertegenwoordigers aanmaande om opnieuw recht te staan. Zijn toespraak veroorzaakte een pijnlijk moment van verwarring in de zaal.

Vasili Nebenzja stormde eerder al eens uit een VN-vergadering toen Europees Raadsvoorzitter Charles Michel had uitgehaald naar Rusland. Dat kon Michel niet deren: ‘U mag de zaal verlaten, misschien is het makkelijker om de waarheid niet te horen.’