Indringer gedood in superette

Zaterdagnacht rond 1u30 is een persoon binnengedrongen in een supermarkt in Houthalen-Helchteren. De eigenaar van de supermarkt betrapte de verdachte, waarbij het tot een confrontatie kwam. De indringer werd neergestoken en overleed ter plaatse.

In een superette aan de Herebaan-Oost in Houthalen-Helchteren zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag feiten met dodelijke afloop gebeurd. Dat bevestigde burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) van Houthalen-Helchteren.

De eigenaar van de superette wordt ervan verdacht een indringer te hebben neergestoken.

De 48-jarige eigenaar werd gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat. Politiezone Carma voert het verder onderzoek. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd. De zaak staat nu onder leiding van een onderzoeksrechter.

Een forensisch team is ingeschakeld voor de vaststellingen van de verwondingen bij de verdachte en het slachtoffer. Het gerechtelijk lab zal een uitgebreid sporenonderzoek verrichten. De superette is gesloten voor het gerechtelijk onderzoek.