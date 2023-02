Wouter Deprez schrijft een recensie over de wraak om een slechte recensie

U las het bericht vast ook wel - over de choreograaf die een slechte recensie had gekregen en wraak nam door de recensente een hondendrol in het gezicht te smeren in de foyer van de Hannover Staats­opera. De perfecte wraak. Maar voor onze columnist Wouter Deprez gaat dit verhaal niet ver genoeg. Want deze performance van de miskende choreograaf en zijn recensente mist nog iets: een recensie, een recensie van de wraak om de slechte recensie.