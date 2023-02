Adriaan Van den Hoof: ‘Ik kan steun nog steeds goed gebruiken’

In meerdere kranteninterviews komt Adriaan Van den Hoof terug op de periode dat hij beschuldigd werd van ongepast gedrag.

In de lente van vorig jaar liepen bij de VRT meerdere meldingen binnen over ongepast gedrag van presentator Adriaan Van den Hoof. ‘Het bleek te gaan om meldingen uit de privésfeer’, vertelde de VRT toen. De openbare omroep heeft toen ‘haar bezorgdheid uitgedrukt en Adriaan Van den Hoof mondeling geïnformeerd, zodat hij die privékwesties kon oplossen’.

Opvallend: Fien Germijns van Studio Brussel nam toen na zeven seizoenen de presentatie van de quiz ‘Switch’ over van Van den Hoof. Maar dat had volgens de VRT niets met de klachten te maken, wzel met een verjongingsoperatie.

Korte tijd later kwam Van den Hoof naar buiten met een geschreven mededeling. Hij ontkende daarin dat hij fysiek geweld zou hebben gebruikt tegen vrouwen. Een aantal ‘valse betichtingen’ waren volgens Van den Hoof afkomstig van een vrouw die hem eerder al belaagde.

‘De beschuldigingen die tijdens de afgelopen twee weken in de media werden geuit, kwamen bijzonder hard aan en hebben mij en mijn naaste omgeving ontwricht en pijn gedaan’, zo schreef de 49-jarige Van den Hoof toen.

‘Ik ben geen rolmodel of voorbeeld als het over relaties gaat’, schrijft de presentator. Van den Hoof zegt te beseffen dat hij met zijn gedrag in zijn privéleven – er is onder andere sprake van ontrouw – onbedoeld mensen gekwetst heeft en verontschuldigt zich daarvoor. ‘Ik wens mijn excuses aan te bieden aan de vrouwen, maar ook aan de vrienden en naasten die ik door mijn gedrag gekwetst heb. Ik ben mij bewust van mijn gebreken als mens en doe mijn best om hieraan te werken.’

In Het Belang van Limburg kijkt Van den Hoof nu terug op die turbulente periode.

‘Ik heb ondervonden dat je de ene week de teugels van je eigen leven stevig in eigen handen hebt, en de week daarna helemaal niet meer. Ik probeer nu energie te halen uit het feit dat er me de voorbije dertig jaar nooit iets in de weg is gelegd. Tot nu, welteverstaan. Ik kan niet ontkennen dat ik vrienden ben kwijtgeraakt, vrienden die over mij geoordeeld hebben. Al zijn er meer mensen die me steunen. En die steun kan ik nog steeds goed gebruiken. Ik voel wel dat ik mijn drive aan het terugvinden ben.’

Heb je de voorbije periode iets geleerd over jezelf?

‘Nog elke dag. Ik heb veel dingen verkeerd gedaan en fout aangepakt. De enigen die daarover mogen oordelen, zijn de betrokkenen en ikzelf. Trouwens, ik hoop dat ik ook dingen goed heb gedaan. Mijn raadsman Alex Trappeniers zegt: “Als we iedereen die iets verkeerd heeft gedaan moeten veroordelen, moeten we honderden gerechtsgebouwen bijbouwen.” Mensen die vreemdgaan zullen dan in lange rijen moeten aanschuiven. Wat niet wegneemt dat ik aan mezelf probeer te werken.’