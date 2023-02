Wissel van de macht in het Oval Office? De woordvoerder van het Witte Huis Karine Jean-Pierre vergiste zich afgelopen week tijdens een persbriefing toen ze naar president Biden verwees als ‘president Obama’, tot groot jolijt van de aanwezige reporters. Jean-Pierre is al lang een nauwe medewerker van Joe Biden, al sinds zijn tijd als vicepresident van Barack Obama.

Dat een verspreking snel gemaakt is, bewees ook oud-president van de VS George W. Bush. In een toespraak noemde hij de invasie van Irak ‘volledig ongerechtvaardigd en wreed’, terwijl hij het eigenlijk had over de invasie van Rusland in Oekraïne. Kijk mee: