Biden wil president blijven maar nog niet officieel

Joe Biden heeft bevestigd dat hij van plan is zich opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, maar dat hij dat nog niet onmiddellijk zal doen.

‘Mijn intentie is vanaf het begin geweest om me kandidaat te stellen’, aldus de 80-jarige Democraat in een interview met ABC News. First Lady Jill vertelde eerder op vrijdag dat er enkel nog moet besloten worden ‘waar en wanneer’ hij zijn campagneaankondiging doet.

Biden herhaalde tijdens het interview dat hij geen haast had om zijn kandidatuur aan te kondigen. ‘Er zijn te veel andere dingen die we op korte termijn moeten afronden voordat ik campagne ga voeren’, klonk het. Op de vraag of zijn leeftijd - Biden is de oudste president van de VS - zijn beslissing heeft beïnvloed, antwoordde de Democraat ‘nee’.

Als Biden zich kandidaat stelt, zullen de meeste Democratische politici hem intern niet willen uitdagen. Tegenkandidaten uit de 2020-campagne zitten nu in zijn regering (vicepresident Kamala Harris, minister van Transport Pete Buttigieg) of zeggen volmondig te hopen dat Biden zich opnieuw kandidaat stelt (Elizabeth Warren, Amy Klobuchar). Binnen zijn eigen partij ligt de weg voor Biden dus open voor een tweede termijn, die zou kunnen eindigen met een 86-jarige president.

Maar dat betekent niet dat alle Democratische kiezers even enthousiast zijn over een president van 80 jaar en ouder.

De Republikeinen hebben intussen al twee kandidaten: oud-president Donald Trump en Nikki Haley. Verwacht wordt dat ook Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zich kandidaat zal stellen. Hij zou ook de meeste kansen maken om uiteindelijk de nominatie in de wacht te slepen.