Zulte Waregem en KV Kortrijk delen de punten na spektakelrijk kelderduel

Een spektakelrijke ‘Vlasico’ eindigt onbeslist. Zulte Waregem knokte zich sterk terug in de wedstrijd nadat ze drie keer op achterstand kwamen. Met een puntje schiet de thuisploeg wel niet veel op en dat doet KV Kortrijk bovendien ook niet.

Nervositeit rond het veld tussen de supporters bij aanvang van het burenduel tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Beide clubs kennen niet hun beste seizoen en bengelen onderaan het klassement. Wie won, deed een goede zaak in de strijd om het behoud. Die nervositeit van rond het veld was ook op te merken op het terrein in de beginfase van de wedstrijd. Kleine foutjes verstoorden de vlotheid van het spel. Maar het waren de bezoekers die zich door dit stroeve begin knokten. De mannen van Storck waren superieur aan de bal onder leiding van Kadri. De Algerijnse balvirtuoos voelde zich in zijn sas aan de Gaverbeek. Hij dribbelde erop los en was meester op het middenveld. Tegen een middenveld van Essevee dat trouwens enorm verzwakt aan de aftrap verscheen. Geen Vormer (blessure), Brüls of Rommens (geschorst) te bespeuren, een flinke aderlating voor de rood-groenen.

KVK voelde de afwezigheid van die sterkhouders en het was Kadri die daar van profiteerde. Een listig balletje van Regali werd door Lopez verlengd en kwam in de voeten van de Algerijn terecht. Hij kwam oog in oog met doelman Bossut en twijfelde niet: KV Kortrijk na twintig meteen al op rozen. Essevee was even aangedaan van het tegendoelpunt en wist geen vuist te maken. Het leek alsof hun spelers te gestresseerd speelden met als toonvoorbeeld Fadera, die constant geniepige overtredingen maakte, maar er telkens mee weg kwam.

Zulte Waregem zat totaal niet in de wedstrijd, maar uit het niets hing Ciranni de bordjes weer op gelijke hoogte. Een grote zucht ging er door de Elindus Arena toen Gano een lange voorzet doorkopte naar de tweede paal. Ciranni twijfelde niet en puntte de bal voorbij doelman Vandenberghe. D’Haene en Wasinski zagen er niet goed uit bij die fase. Er kwam eindelijk terug wat animo in de ‘Vlasico’. De thuisfans stuwden hun ploeg naar voren en hoopten op een voorsprong. Hun aanmoedigingen leken zich te vertalen in een sterker Essevee op het veld. KV Kortrijk zakte wat terug en verloor hun overwicht, maar na een domme overtreding van Miroshi schoot Selemani een vrije trap prachtig in doel, een verdiende voorsprong voor de bezoekers. Bernd Storck beschikt over zeer veel kwaliteit op zijn middenveld met Selemani en Kadri, iets waar Zulte Waregem momenteel jaloers kan op zijn.

Goede tweede helft

Een gretigere thuisploeg kwam uit de kleedkamers. Het wou niet dat hun rivaal kwam winnen op hun grond en Ndour profiteerde van een rommelige fase achterin bij KV Kortrijk. Vossen werkte het leer voorbij een twijfelende Wasinski en bediende Ndour. De spits schoot de 2-2 tegen de netten. Opnieuw gelijk, maar het was opnieuw KVK die wegezakte en het spel moest ondergaan. Een totale metamorfose in vergelijking met het spel van Zulte Waregem voor rust. Net wanneer Essevee beter werd, schoot Avenatti zijn ploeg opnieuw op voorsprong op assist van Kadri. De Urguayaan was tot dan toe onzichtbaar, maar de Algerijnse draaischijf van de Veekaa bediende hem op een uitstekende manier.

KV Kortrijk kwam voor een derde keer op voorsprong en leek af te stevenen op een prima overwinning. Echter besliste Gano daar anders over. De boomlange spits deed wat hij het beste kan: koppen. Vandenberghe moest toekijken hoe Essevee voor een derde keer langszij kwam. Een gelijkspel was op basis van de tweede helft zeker de correcte weergave van de wedstrijd.

SV Zulte Waregem: Bossut, Fila, Derijck, Lopez (72’ Willen), Ciranni, Miroshi (83’ De Buyser), Sissako, Ndour, Fadera, Vossen (75’ Hallaert), Gano.

KV Kortrijk: Vandenberghe, Wasinski, Watanabe, Silva, D’Haene, Mehssatou, Selemani (90’ Gueye), Kadri (90’ Loncar), Henen (45’ Bruno), Regali (68’ Atemona), Avenatti.

Doelpunten: 15’ Kadri 0-1, 31’ Ciranni (Gano) 1-1, 44’ Selemani 1-2, 49’ Ndour (Vossen) 2-2, 65’ Avenatti (Kadri) 2-3, 83’ Gano

Gele kaarten: 21’ Wasinski (trekfout), 37’ Silva (overtreding), 43’ Miroshi (trekfout), 63’ Regali (trekfout), 84’ Bruno (overtreding), 87’ Derijck (overtreding), 90’ De Buyser (overtreding).

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Lawrence Visser