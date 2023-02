Legerofficier veroordeeld wegens ongewenst seksueel gedrag

De feiten dateren van 1 december 2015 en vonden plaats tijdens een jaarlijks personeelsfeest in de ­kazerne van Evere. Een kandidaat-officier, die net aan haar stage was begonnen, kwam die avond in de gangen van het kazernegebouw een officier tegen.

De man nam de vrouw vast bij haar bovenarmen en probeerde haar tegen haar wil te kussen. Dat blijkt uit verschillende getuige­nissen, die in het vonnis zijn opgenomen. De getuigen vertelden ook dat de vrouw zich probeerde los te trekken. In verschillende verklaringen valt te lezen dat alles ­gebeurde zonder de toestemming van het slachtoffer.

Dader en slachtoffer werkten ­allebei voor dezelfde dienst van het leger en de man is vandaag nog steeds in dienst van Defensie.

‘Wie bij het leger slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag, vreest zijn of haar carrière te riskeren door ervoor uit te komen’ Natasja Gaytant ACOD Defensie

De officier vond dat er geen sprake was van ongewenst seksueel gedrag en dat alles gebeurde in het kader van een ‘amoureuze relatie', zo blijkt uit het vonnis. Ook stelde de man dat het niet gebeurde tijdens de werkuren, maar op een ‘afterparty’ na gedane arbeid. De arbeidsrechtbank in Brussel oordeelde evenwel dat die argumentatie niet klopt, omdat het ­incident plaatsvond op een evenement dat alleen voor defensie­personeel was bedoeld.

Waarschuwing

Het slachtoffer deed een interne melding over de gebeurtenissen, waarna de man zijn excuses aanbood. Toch besliste ze ontslag te nemen. In 2017 diende de vrouw een strafklacht in tegen de officier wegens aanranding van de eerbaarheid, maar de rechter legde de man toen een zogenoemde ­pretoriaanse probatie op. ‘Dat komt neer op een waarschuwing’, legt advocaat Pascal Malumgré uit, die het slachtoffer bijstaat. Volgens Malumgré hield de rechter het bij een waarschuwing, ­omdat de feiten niet recent waren en de officier een blanco strafblad had. Dat staat ook in het vonnis. ‘Maar er waren wel voldoende ­bewijzen om te besluiten dat het gedrag van de man een inbreuk was op de welzijnswet’, zegt ­Malumgré.

De zaak kwam uiteindelijk voor de arbeidsrechtbank van Brussel. Die heeft de officier donderdag veroordeeld wegens ongevraagd seksueel­ gedrag. De commandant moet een schadevergoeding van drie maandlonen betalen. ‘Onze cliënt is het manifest oneens met die beslissing’, reageren advocaten Daphne Segers en Tom Messiaen, die de officier bijstaan. Ze laten ­weten dat ze in beroep zullen gaan.

Defensie zelf heeft beloofd maandag te reageren, na ‘opzoekwerk door onze juridische dienst’.

Uit een studie van 2021 was al ­ gebleken dat twee op de drie ­vrouwen bij Defensie al te maken kregen met seksueel grensoverschrijdend ­gedrag. Een op de tien vrouwen werd zelfs het slachtoffer van verkrachting.

Natasja Gaytant van ACOD ­Defensie schrikt niet van die ­cijfers. ‘Er lopen verschillende strafrechtelijke dossiers over grensoverschrijdend gedrag’, zegt ze. ‘Defensie blijft een plek met een hiërarchische structuur. Wie het slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag vreest zijn of haar carrière te riskeren door ­ervoor uit te komen. Maar Defensie gebruikt alle middelen om het probleem aan te pakken.’

Bent u slachtoffer geweest van grensoverschrijdend gedrag bij Defensie en wilt u hier (anoniem) iets over kwijt? Mail naar kubra.mayda@standaard.be.