‘Onze zonen vechten zodat wij verder kunnen’

Aan boord zitten de geliefden en vrienden van de gesneuvelde Oekraïense soldaten Oleg (21) en Vasily (45). Ze staren uit de ramen naar de stad die knielt. ‘Oleg studeerde nog toen Rusland Oekraïne vorig jaar binnenviel’, vertelt oud-klasgenoot Snejana (21). Hij meldde zich meteen en trok samen met zijn tweelingbroer naar het front. Een wrede speling van het lot maakte dat die zijn gesneuvelde broer als eerste vond, gedood door Russen op ruim duizend kilometer van zijn huis in de belegerde stad Bachmoet. Olegs kameraden hebben nauwelijks baardgroei. In de zomers gingen ze picknicken op het veld naast het Lytjakiv-kerkhof. Nu wordt Oleg daar begraven. Binnen de muren is geen plaats meer.

In Lviv worden elke dag soldaten begraven. De stad is een draaischijf in de oorlog tegen Rusland. Maar de strijd woedt al 300 jaar. ‘We willen eindelijk vrij zijn.’

Iedere dag worden in Lviv soldaten begraven. Ze sneuvelen aan het front in de Donbas of aan de Zwarte Zee, en keren in lijkzakken naar huis. President Volodimir Zelenski zei in december dat er 10.000 tot 13.000 Oekraïense soldaten gestorven zijn. Wellicht zijn het er veel meer. Overal in het land zie je blauw-gele vlaggen wapperen boven verse graven, zelfs in de kleinste dorpjes. Elke ochtend om elf uur begint een dienst in de Petrus- en Pauluskerk in het historische centrum van Lviv. Soldaten dragen hun gesneuvelde makkers de kerk binnen onder begeleiding van orthodoxe gezangen en smeulende wierookhars. Met trompetgeschal groet burgemeester Andriy Sadovji de families voor het stadhuis. Iemand roept: ‘Slava Ukraini!’ Duizend inwoners antwoordden in koor: ‘Heroiam slava!’ Ten slotte vertrekt de stoet bussen naar het kerkhof.

De rit is er ook één door de geschiedenis van Lviv. De bussen vertrekken niet ver van het Oostenrijks-Hongaarse operahuis, waar Gustav Mahler in 1903 van een ‘geweldige opvoering van Puccini’s Tosca’ genoot. Ze rijden langs de Ivan Franko-universiteit, waar de schrijver Joseph Roth vlak voor de Eerste Wereldoorlog zijn studies begon. En ze passeren vlak bij de ‘plaats van de synagogen’, waar de nazi’s in 1942 duizenden Joden de dood injoegen. Aan een gevel hangt een goudkleurig gedenkteken voor Hersh Lauterpacht, de Joodse rechter uit Lviv die de term ‘misdrijven tegen de mensheid’ bedacht.

‘Als Kiev het hart van Oekraïne is, dan is Lviv de ziel’, zegt burgemeester Sadovji. Maar de geschiedenis is complex. In de eerste helft van de twintigste eeuw kwam de stad maar liefst acht keer in andere handen terecht. Tot de Eerste Wereldoorlog stond ze bekend als Lemberg en was ze de hoofdstad van de provincie Galicië in de Oostenrijk-Hongaarse Dubbelmonarchie. Daarna werd ze ingepalmd door Polen, Duitsers en Sovjets. Keer op keer ging dat gepaard met massale volksverhuizingen, etnische zuivering en tirannie. De bevolking veranderde, de naam van de stad veranderde, maar de hunkering naar onafhankelijkheid bleef.

Je ontkomt hier niet aan de geschiedenis, maar ze wordt niet altijd even goed begrepen. In koffiebars drinken IT’ers hippe melkvariaties onder posters van de fascistische collaborateur Stepan Bandera. ’s Avonds eten ze bij Shalom, een koosjere eettent aan een plein waar Joden werden gelyncht met de hulp van Oekraïense nationalisten. ‘Lviv is een wonderlijke stad, maar samen met de rest van Oekraïne moet ze nog in het reine komen met haar geschiedenis’, zegt de gevierde schrijver en mensenrechtenadvocaat Philippe Sands aan de telefoon. Zijn boek Oost-Weststraat zette Lviv internationaal op de kaart. ‘Ik geloof in een Europese toekomst voor de Oekraïners, maar als ze hun zwarte pagina’s blijven witwassen, zullen ze nergens raken.’