Leraar veroordeeld voor aanranding tijdens zeeklassen

Een leraar uit Tongeren is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden omdat hij in 2011 een toen elfjarige leerlinge aanrandde tijdens de zeeklassen in Oostende.

Bovenop een gevangenisstraf van veertig maanden is de leraar uit Tongeren voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Hij mag twintig jaar lang niet met ­kinderen werken. Aan zijn slachtoffer moet de Tongenaar een schadevergoeding van 1.310 euro betalen.

De ­leraar betastte het meisje, dat op het moment van de feiten elf jaar was, op zeeklas ­herhaaldelijk op intieme plekken onder het mom van een ‘kietelspelletje’. Toen hij een eerst keer met zijn hand in de broek van het meisje wilde gaan, stopte zij hem en vroeg om haar alleen te laten. De nacht erop kwam de leraar opnieuw langs. Het meisje voelde hoe de leraar in haar broek ging. De dag erna herhaalde de leraar zijn misbruik.

Aanvankelijk hield het meisje het misbruik voor zich en begon ze zichzelf te kwetsen. Op achttienjarige leeftijd schreef ze haar ervaringen neer in een brief en in 2018 stapte ze naar de politie.

Op de zitting vorige maand werd het meisje uitgebreid gehoord door de rechter en herhaalde ze bijna woord voor woord wat ze had neergeschreven en tijdens haar verhoor ook tegen de politie had gezegd.

De rechtbank hield rekening met het feit dat het dossier tegen de leraar meerdere jaren stillag. ‘Indien dit niet het geval was zou aan de beklaagde een hoofdgevangenisstraf van langere duur worden opgelegd dan de nu opgelegde gevangenisstraf’, aldus het vonnis.