Zoekacties naar vrouw met dementie gaan zaterdag verder

Verschillende teams van vrijwilligers en de federale politie hebben vrijdag de hele dag intensief gezocht naar de vermiste 75-jarige Emilietta Chini uit Maasmechelen, maar van de dementerende vrouw ontbreekt nog altijd elk spoor.

Emilietta Chini (75) wordt sinds woensdagavond vermist. De vrouw heeft dementie en er wordt al twee dagen intensief naar haar gezocht, door de Cel Vermiste Personen en door een team van vrijwilligers. Familieleden en vrienden zijn vrijdag in de omgeving huis per huis afgegaan. Voorlopig is nog geen concreet aanknopingspunt gevonden. De familie meende haar vrijdag te herkennen op beelden van een camera aan een woning op de Faesschehoeveweg in Maasmechelen, maar dat is geen zeker aanknopingspunt.

Het Mechelse Bos, het Lanklaarderbos en de gebieden van Terhills met de mijnterrils en de grote waterplas zijn vrijdag al quasi volledig met speurhonden afgezocht. Donderdag is de helikopter van de federale politie over die uitgestrekte omgeving gevlogen.

De lokale politie van Lanaken-Maasmechelen en de Cel Vermiste Personen van de federale politie geven de hoop niet op. De zoektocht gaat voort. Op zaterdagochtend verzamelen van de Vlaamse Reddingshonden België vzw en van BORG (Belgische Organisatie Reddingshonden Groepen) opnieuw aan het oud stationnetje op de Spoorwegstraat in Eisden-Tuinwijk om de bossen en andere gebieden uit te kammen. Er zal ook gezocht worden in de buurt van de Faesschehoeveweg en de Leopoldstraat, die meer richting Mechelen-aan-de-Maas gelegen zijn.

Emilia Chini is 1,62 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft kort grijs haar en draagt een bril met bovenaan een roze rand. Op het moment van haar verdwijning had ze een blauwe jeansbroek, blauwe trui en donkergrijze pantoffels aan. Ze droeg geen jas. Wie informatie heeft over haar verdwijning, kan de politie contacteren via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300.