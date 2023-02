Loonakkoord voor piloten Brussels Airlines, stakingsdreiging van de baan

Vakbonden en directie bij Brussels Airlines hebben een akkoord bereikt over de lonen van de piloten bij de luchtvaartmaatschappij. Dat is vernomen bij de vakbonden. Een stakingsdreiging is daarmee afgewend.

Bij de piloten was er ongenoegen over de gevraagde looninlevering ten tijde van corona. Om de luchtvaartmaatschappij mee door de crisis te helpen, ging het personeel toen akkoord om loon in te leveren. Concreet werd een deel van de verloning omgezet in een ‘cafetariaplan’: een resem extralegale voordelen.

Maar door de torenhoge inflatie is de koopkracht van de piloten via dat cafetariaplan sindsdien gedaald. ‘Het cafetariaplan werd nooit geïndexeerd’, aldus ACV Puls-secretaris Jolinde Defieuw.

Bonden en werkgevers bereikten uiteindelijk vrijdag een akkoord, bevestigt Tim Roelandt van de liberale vakbond. Er komen toegevingen om het koopkrachtverlies van de piloten te compenseren.

Met het akkoord is een stakingsdreiging door de piloten van de baan, aldus nog Defieuw.