Wat eten we volgende week? Winterkost met lente-energie

In deze laatste etappe van de winter verlangt zelfs de meest seizoensgetrouwe chef naar zomerse geuren en zonnige kleuren. Toch heb ik deze grauwe overgangsperiode leren appreciëren, omdat er een zekere schoonheid in zit. Ik weet het, de knollen en kolen komen u de oren uit, maar net in deze tijd mogen aardse smaken en bovengrondse frivoliteit het mooiste in elkaar naar boven halen. Alsof twee jaargetijden elkaar hun beste geheimen toevertrouwen. Deze week, zeven odes aan het ontwaken van de natuur.

MAANDAG

Rijke armenkost

Op koude, natte winterdagen voelt elke stamppot als een zacht, warm deken. Zeker omdat de minimale inspanning zelden zo genereus beloond wordt. Wie zei dat luiheid een hoofdzonde is?



DINSDAG

Knaloranje

Slaatjes zijn niet alleen voor de zomer Deze maaltijdsalade uit de oven bewijst dat de zomer geen alleenrecht heeft op salades. Dankzij de knapperige granaatappelpitten en zure appel lijkt de vakantie nooit veraf.









WOENSDAG

Sensationeel simpel

Zoet zijn mijn jeugdherinneringen aan de verrassende lunch op woensdag. Die vrije middagen liggen al even achter me, maar voor een verrassing word je nooit te oud. Breek de week met deze sensationeel simpele frittata van witte bonen en boerenkool. Het moeten niet altijd boterhammen zijn.



DONDERDAG

Zweeds feestje

Nee, echt, aardappelen zijn niet saai. Toegegeven, ik eet ze zelf het liefst gepoft, maar in deze Zweedse soep ontpopt de aardappel zich tot een ware partystarter. Geen feest zonder slingers, dus versier naar hartenlust met garnaal, zalm of spek. Al wordt het met geroosterde noten en een harde kaas minstens even leuk!



VRIJDAG

Rodekool voor gulzigaards

We vieren het weekend met taart! Omdat alles in een korst zo veel plezieriger wordt: rodekooltaart met peer, blauwe kaas en portsaus als vrijdags vertier.



ZATERDAG

Aards paradijs

Aardpeer en aardappel in het nimmer teleurstellende gezelschap van champignons. Wat wil een mens nog meer?







ZONDAG

Perfecte imperfectie

Met een galette op tafel scoor je gegarandeerd. Ik ken werkelijk geen dessert dat telkens weer zo veel oohs en mhhhs oogst. Het mooie aan dit gebak is dat het op elk moment van het jaar kan, als je het deeg eenmaal in de vingers hebt tenminste. Opvullen met je favoriete seizoensfruit en klaar!