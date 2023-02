Matthias Schoenaerts naast Kate Winslet en Hugh Grant in HBO-reeks

In 2014 deelden Matthias Schoenaerts en Kate Winslet al de affiche van de Britse kostuumfilm A little chaos. De twee zullen nu opnieuw samen te zien zijn in de politieke minireeks The palace.

Een eerste beeld van ‘The palace’ is er al, maar over de plot en de rolverdeling is voorlopig nog weinig geweten. De HBO-reeks belooft het verhaal te vertellen van wat zich gedurende een jaar afspeelt binnen de muren van een paleis. Niet zomaar een maar dat van een modern, Europees regime.

Wat vaststaat is de hoofdrol die Kate Winslet te beurt valt. Twee jaar geleden droeg ze met Mare of Easttown ook al een zogenaamde ‘limited series’ van HBO. De cast heeft wel meer bekende namen. Zo zal ook Hugh Grant te zien zijn, naast onder meer Andrea Riseborough, die recent nog de koppen haalde met haar omstreden Oscarnominatie voor de film ‘To Leslie’.

Evenmin een onbekende: Matthias Schoenaerts. Hij wordt na Winslet als eerste genoemd, wat doet vermoeden dat zijn aandeel toch aanzienlijk zal zijn. Negen jaar geleden deelden de twee al het scherm in ‘A little chaos’. Die matig onthaalde film ging over wat speelt tussen enkele tuinarchitecten in het Versailles van Louis XIV.

‘The palace’ wordt geregisseerd door Stephen Frears en Jessica Hobbs. Hobbs blikte eerder een aantal afleveringen van ‘The crown’ in. De inmiddels 81-jarige Frears, die samen met Winslet en Hobbs een van de producenten is, regisseerde bekroonde films als ‘The Queen’ en ‘Dangerous liaisons’. De showrunner is Will Tracy, scenarist en producent van de HBO-succesreeks ‘Succession’.

Onder meer in Oostenrijk en Groot-Brittannië zal er worden gedraaid. ‘The palace’ heeft nog geen releasedatum.