Onthoud voor je aan dit gebak begint: de schoonheid zit ‘m in de poging. Het deeg vraagt een beetje geduld, maar verder is klungelen toegestaan. Een imperfecte galette is een geslaagde galette.

Ingrediënten

Voor het deeg

185 g bloem

1 theelepel suiker

1/2de theelepel grof zout

125 g koude boter, in blokjes

2 theelepel appelciderazijn

30 ml ijswater (= koud water met een handvol ijsblokjes zodat het erg koud is)

Voor de frangipane

100 g amandelpoeder

100 g suiker (elke soort suiker is goed: wit, cassonade of bruine)

100 g boter, op kamertemperatuur

50 g bloem (je kunt hier experimenteren met verschillende soorten bloem, volkoren geeft een diepere smaak, een eetlepel boekweit geeft extra karakter)

2 eieren

1 theelepel kaneel

1 theelepel kardemom

1 snuf zout

Zeste van 1 citroen

Ook nodig:

5 appelen

1 ei losgeklopt, om het deeg te doreren (= instrijken om goudgele kleur te krijgen)

1 eetlepel grove rietsuiker om af te werken (optioneel)

Bereiding

1. Maak eerst het deeg. Doe de bloem, suiker en het zout in een mengkom. Meng met een garde. Voeg er de blokjes koude boter bij. Wrijf ze met je handen in de bloem.

Dat doe je door met je duim over je vingers wrijven, alsof je in je vingers knipt maar dan van pink tot wijsvinger (Bekijk de video van Alison Roman als deze beschrijving niet tot je verbeelding spreekt). Zo krijg je een brokkelige massa met dunne sliertjes boter (het lijkt nu nog niet op een deeg, dat is normaal). Stort die uit op een proper werkvlak.

2. Meng het ijswater en de azijn, en druppel dit over het mengsel. (Alleen het water. Hou het ijs tegen met je vingers. Zigzag met je vingers door het mengsel zodat het water wordt opgenomen. Alison zegt dat het is ‘alsof je met je handen door je haar gaat’.

3. Kneed nu met de palm van je hand het deeg tot het een samenhangend geheel wordt.

Opgelet: niet te veel kneden, anders wordt het deeg taai. We willen een zacht deeg dat brokkelig wordt. Als het hanteerbaar is, kneed het dan nog tweemaal door en maak er een schijf van.

Het deeg glanst nu nog niet en je ziet nog droge stukjes, maar in de koelkast zal het verder hydrateren. Pak het deeg in plasticfolie in en leg het in de koelkast (minstens 2 uur, maximum 4 dagen).

4. Doe alle ingrediënten voor de frangipane in een mengkom en klopt ze op tot een luchtig geheel. Dit kan met een houten lepel of een keukenmachine (gebruik dan het K-vormige opzetstuk dat je voor koekjesdeeg gebruikt).

5. Snijd de appelen in dunne schijven. Je kunt de kern eruit halen met een appelsteker of je laat die erin (de pitjes vallen eruit en de rest kun je makkelijk eten als het uit de oven komt).

6. Verwarm de oven voor tot 190 °C. Haal het deeg uit de koelkast. Bestuif je werkvlak met een dun laagje bloem. Leg het deeg in het midden en bestuif het ook met een dun laagje bloem. Rol uit met een deegrol tot een cirkel van ongeveer 40 cm doorsnede. De vorm maakt niet zoveel uit – een poging tot cirkel is prima. Onthoud: het is een rustiek gebak. Steek het deeg wat los met een deegschraper of een platte spatel en hevel over naar de (eventueel met bakpapier beklede) bakplaat.

7. Smeer de frangipane uit op het deeg. Laat rondom een rand van zo’n 10 cm vrij. Schik de appelschijfjes op de frangipane. Vouw de vrije rand randen over de appel. Wrijf de randen in met het losgeklopte ei. Dat kan met een borsteltje of met je vingers. Strooi eventueel nog wat grove suiker over de appeltjes.

8. Plaats in de oven en bak zo’n 60 tot 75 minuten tot het deeg goudbruin is en de appeltjes zacht zijn.





Een recept van Johanna Goyvaerts & Barbara Serulus, foto: Senne Van der Ven