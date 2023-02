Voor groentetaarten luidt mijn credo: gemak boven alles. Ambitieuze keukenhelden met veel tijd maken hun deeg zelf, maar met een voorverpakt kruimeldeeg lukt het ook. Let er wel op dat het hartig is.



Ingrediënten

1 portie hartig taartdeeg

230 g aardappelen (ongeschild, in plakken van 5 mm)

230 g aardperen (schoongeschrobd, in plakken van 5 mm)

2 knoflooktenen (geperst)

250 g champignons (in plakjes)

4 eieren

100 ml room

45 g geraspte kaas

Blaadjes van enkele takjes dragon (optioneel)

Peper, zout, olijfolie



Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2. Bekleed een ronde bakvorm met het taartdeeg. Leg daarop een stuk bakpapier en een laag bakgewichtjes. Bak de taartbodem zo 12 minuten, en daarna nog 12 minuten zonder bedekking, tot hij licht verkleurd is.

3. Bak in een hete pan de paddenstoelen tot ze bruinen. Strooi er peper op.

4. Meng de aardappelen en aardperen in een kom met een scheut olie en een snuf zout. Spreid ze uit over een bakplaat.

5. Als de taartbodem is voorgebakken, verhoog dan de oventemperatuur tot 210 °C. Schuif er de aardperen en aardappelen in en bak ze ongeveer een kwartier, of tot ze gaar zijn en bruine randjes krijgen. Verspreid de knoflook over de hete aardappelen en aardperen. Verlaag de temperatuur weer naar 180 °C.

6. Meng de eieren met de room. Voeg een snuf zout en peper toe.

7. Bedek de taartbodem met de aardappelen en aardperen. Giet er het eimengsel over. Strooi daarover de kaas en de dragon. Werk af met een laag paddenstoelen.

8. Laat de taart nog ongeveer een kwartier garen, of tot het ei gestold is.



Een recept van Dorien Knockaert