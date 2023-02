Nee, echt, aardappelen zijn niet saai. Toegegeven, ik eet ze zelf het liefst gepoft, maar in deze Zweedse soep ontpopt de aardappel zich tot een ware partystarter. Geen feest zonder slingers, dus versier naar hartenlust met garnaal, zalm of spek. Al wordt het met geroosterde noten en een harde kaas minstens even leuk!

Ingrediënten (voor 4 porties)

600 g vastkokende of kruimige aardappels

1 stengel prei

1 ui

1 theelepel olie naar keuze

1 theelepel tijm

1 liter groentebouillon

4 deciliter melk

1 deciliter slagroom

snuifje zout

peper

1/2de bosje peterselie

Optioneel

120 g spek

120g gerookte zalm

100 g garnalen





Bereiding



1. Was de aardappels, schil ze en snijd ze grof.

2. Maak de prei schoon en snijd hem in 1 cm dikke ringen. Spoel ze af onder koud stromend water en laat ze uitlekken.

3. Pel en snijd de ui fijn. Verhit de olie in een koekenpan en fruit hierin de ui. Voeg de preiringen toe en bak ze 5 minuten mee.

4. Doe het ui-preimengsel dan samen met de aardappels, tijm, groentebouillon en melk in een grote pan. Laat alles 20 minuten zachtjes koken.

5. Snijd intussen de bacon in blokjes en de zalm in reepjes. Bak de bacon in een droge koekenpan knapperig.

4. Voeg – als de soep klaar is – de slagroom toe en pureer alles in een blender of met een staafmixer. Breng de soep op smaak met zout en peper. Was de peterselietakjes, droog ze, haal de blaadjes eraf en hak ze fijn. Bestrooi de soep met de fijngehakte peterselie en geef de bacon, zalm, garnalen en eventueel wat brood er in aparte schaaltjes bij.

Een recept van Simone Filipowsky, foto: panya/fotolya.com