Dit gerecht is een opsteker voor iedereen die zich geen raad weet met die veel te grote overschot aan rodekool. Want drie dagen na elkaar hetzelfde eten, is zelfs voor liefhebbers van het goede te veel. De portwijn geeft het geheel een warme toets, maar het kan ook prima zonder!

Ingrediënten

Voor de rodekool

750 g rodekool

1 grote rode ui

1 teentje knoflook

2 snufjes kaneelpoeder of 1/2 kaneelstokje

1 snufje gemberpoeder

1 steranijs

5 gekneusde jeneverbessen

1 kruidnagel

1 laurierblaadje

2 eetlepels rietsuiker

200 ml rode portwijn + 2 el extra voor de room

2 peren

150 ml room

100 g blauwschimmelkaas zoals roquefort

75 g walnoten

50 g boter

Zwarte peper

Zout

Voor het deeg

120 g bloem

60 g gezouten boter

1 ei

Bereiding

1. Smelt de boter in een grote kookpot. Pel de ui en snijd hem in fijne halve ringen. Pel de knoflook, plet hem met de zijkant van een mes en snijd verder fijn. Stoof de ui en knoflook op een laag vuurtje zacht. Roer af en toe om, zodat ze niet kleuren.

2. Haal de harde kern uit de kool en snipper de rest fijn. Doe de kool samen met de kruiden en suiker bij de ui en knoflook. Kruid met een snufje zout en peper. Zet het vuur iets hoger en giet de port erbij. Laat het vocht een beetje verdampen en verlaag het vuur. Zet een deksel op de pot en stoof de kool in 60 tot 90 minuten gaar.

3. Je hebt nu alle tijd om het deeg te maken. Doe de bloem in een mengkom en maak er een kuiltje in. Doe hier de in kleine stukjes gesneden boter en het ei in. Meng alles en haal het deeg uit de kom zodra je er een bal van kunt vormen.

Bestuif het werkblad met bloem. Duw het deeg plat en vouw het weer toe. Herhaal dit tot het een mooi samenhangend deeg is. Laat het deeg afgedekt 45 minuten rusten in de koelkast.

4. Snijd de peren in blokjes. Schillen hoeft niet, anders vallen de stukjes uit elkaar. Meng de peer onder de kool en zet het vuur uit.

5. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Haal het deeg uit de koelkast. Bestuif je werkvlak met bloem en rol het deeg uit. Bekleed een taartvorm met het deeg en vul met het rodekoolmengsel.

6. Meng de kaas met 2 tot 3 eetlepels room tot een dik papje. Breng op smaak met zwarte peper. Giet het kaasmengsel en de grof gehakte walnoten over de taart. Bak 30 minuten in de oven. Als de noten te zwart worden, verlaag de temperatuur dan tot 180 graden.

7. Klop de rest van de room half stijf. Breng op smaak met 2 eetlepels port, wat zout en peper en serveer bij de taart.



TIP: Strooi net voor het opdienen een handje fijngehakte rodekool over de taart voor extra kleur.