Stevige wintergroenten hebben wel degelijk een plaats in salades. Akkoord, ze vragen iets meer moeite, maar in combinatie met fruit en smaakmakers zoals deze zoetzure vinaigrette, kom je al een heel eind.

Ingrediënten (voor 2 grote of 4 kleine porties)

1/2 flespompoen

1 grote of 2 kleine zoete aardappelen

200 g kastanjechampignons of oesterzwammen

1 zure appel

2 handjes veldsla of postelein

150 g zachte geitenkaas

1/2de granaatappel, de pitjes

1 handje geroosterde hazel- of pecannoten, grof gehakt

Olijfolie

Gedroogde tijm

Chilivlokken

Versgemalen zwarte peper

Zout

Voor de vinaigrette:

6 el olijfolie

Sap van 1/2de citroen

2 eetlepels ahornsiroop (of honing)

Zwarte peper

Zout

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2. Schil de zoete aardappelen en snijd ze in dunne plakjes. Snijd de ongeschilde pompoen in dunne plakjes.

3. Doe ze samen met de paddenstoelen in een grote ovenschaal. Voeg een flinke scheut olijfolie toe en breng op smaak met de tijm, chilivlokken, peper en zout. Meng goed, zodat alle groenten bedekt zijn met een laagje olie. Rooster de groenten in 15 tot 20 minuten gaar in de oven.

2. Meng voor de vinaigrette de olijfolie met het citroensap en de ahornsiroop. Breng op smaak met peper en zout.

3. Haal de groenten uit de oven en doe ze in een grote schaal of kom. Schaaf de appel met een mandoline in dunne schijfjes.

4. Meng de appel en sla onder de geroosterde groenten. Brokkel de geitenkaas erover en bestrooi met de granaatappelpitten en noten. Werk af met de vinaigrette en wat zwarte peper.

Ook lekker: Heb je geen pompoen of zoete aardappelen in huis? Ga dan voor rode biet en andere knol- of wortelgroenten zoals pastinaak. In de plaats van noten kun je ook geroosterde pompoenpitten gebruiken.