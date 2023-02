Bonen, eieren en bladgroenten vormen een verrassend succesvol trio voor een snelle, gezonde maaltijd. Varieer gerust met de groenten en kruiding die je leuk vindt, en wees niet bang van restjes: die zijn de volgende dag nog een gedroomde lunch.

Ingrediënten voor 1 grote pan:

2 kleine uien

1 teen look

2 el olijfolie

100 g boerenkool (gewassen en fijngesnipperd)

150 g gekookte witte bonen (zelf geweekt en gekookt of uit blik)

80 g ontpitte zwarte olijven (in ringetjes gesneden)

80 g feta

10 eieren

Peper en zeezout

Eventueel: gerookt paprikapoeder of chili

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Snipper de uien en look fijn en fruit aan in olijfolie zonder te bruinen. Voeg wanneer de uien zacht zijn de boerenkoolsnippers toe. Laat een paar minuten meebakken tot de kool een beetje is geslonken. Breng op smaak met peper en zout.

2. Stort de groenten in een ronde taartvorm, verkruimel de feta erover en strooi er vervolgens de olijven bovenop.

3. Klop in een mengkom de eieren los en breng op smaak met peper, zout en als je het wat pittiger wilt maken met chili of gerookte paprika.

4. Zet de frittata in de oven en bak gedurende 30 minuten tot hij stevig is. Serveer warm of koud met een fris slaatje.

Een recept van Barbara Serulus, foto: Maud Van Haegenborgh