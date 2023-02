Zwijndrecht: wel volksraadpleging, geen tegelwippen

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Zwijndrecht (1)

De fusieplannen van Zwijndrecht met de Oost-Vlaamse buurgemeenten Beveren en Kruibeke blijven de lokale gemoederen beroeren. Ditmaal staat de (niet-bindende) volksraadpleging op 17 september ter discussie, en vanaf wanneer die een geldig resultaat oplevert.

Volgens het decreet moet bij een volksraadpleging tenminste 20 procent van de kiesgerechtigden opdagen om de raadpleging geldig te maken. Maar in Zwijndrecht bestaan daar andere meningen over. Groen, de partij van burgemeester André Van de Vyver, wil het houden op de decretale drempel van 20 procent. Coalitiepartner CD&V vindt het belangrijk dat voldoende mensen zich uitspreken en legt de lat daarom op 50 procent.

Zwijndrecht (2)

Er is een parallel tussen de standpunten van de partijen en hun houding tegenover de fusie. Groen wil liever géén fusie en legt de drempel voor een geldige volksraadpleging laag. CD&V is vóór de fusie en legt de drempel bijzonder hoog. Een conclusie zou kunnen zijn: zowel Groen als CD&V gaat ervan uit dat de inwoners van Zwijndrecht zich zullen uitspreken tégen de fusieplannen.

Ter vergelijking: in het Oost-Vlaamse Zingem daagde in 2017 geen 20 procent van de kiesgerechtigden op voor een volksraadpleging over de fusie met Kruishoutem. Bij de volksraadpleging in Antwerpen over de Oosterweelverbinding kwam 35 procent stemmen.

Zwijndrecht (3)

De verschillen zijn ook de groenen in Zwijndrecht opgevallen. ‘Eigenlijk zou CD&V moeten zeggen: wij gaan alleen door met de fusie als genoeg mensen komen opdagen én de fusie steunen’, laat Groen weten aan het persagentschap Belga. ‘In de plaats daarvan zeggen ze: wij weten het beter, dus tenzij er massaal veel mensen opdagen om nee te stemmen, komt de fusie er gewoon.’

Tegelwippen

Al meer dan honderd Vlaamse gemeenten hebben zich ingeschreven om de komende maanden te tegelwippen. Daarbij worden tegels of beton weggehaald om neerslag makkelijker te laten doordringen in de grond.

Meer nog: tussen 21 maart en 31 oktober nemen de betrokken gemeenten het tegen elkaar op in een eerste Vlaams kampioenschap tegelwippen, een initiatief van minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA). Voor u het vraagt: neen, Zwijndrecht doet niet mee.