Stamppot hoeft geen synoniem te zijn van spruitjesgeur: met geroosterde hazelnoten en een vleug zonnige citroen maak je er seizoensgerecht van dat zowaar verfrissend is.

INGREDIËNTEN

1 kg pastinaak

1 l melk

750 g aardappelen

200 g hazelnoten

100 g geraspte parmezaan

Geraspte schil van 1 onbespoten citroen

1 klont boter

Nootmuskaat

Versgemalen zwarte peper & zeezout

BEREIDING:

1. Schil de pastinaak en snijd in blokjes. Kook in ongeveer twintig minuten gaar in de melk, die je op smaak brengt met wat zout en nootmuskaat. Giet af, maar houd wat kookvocht bij om straks door de stamppot te mengen.

2. Schil ondertussen ook de aardappelen en snijd in vieren of als ze erg groot zijn in zessen. Kook in ongeveer twintig minuten gaar in licht gezouten water.

3. Verwarm de oven tot 170 °C en rooster hierin de hazelnoten tien minuten, tot ze goudbruin zijn.

4. Giet de aardappelen af en stamp half grof met de pastinaak. Meng met een geutje van het kookvocht van de pastinaak en een klontje boter. Hak de hazelnoten grof en roer samen met de parmezaan en de geraspte citroenschil onder de stamppot. Proef en breng op smaak met zout, peper en nootmuskaat.

Een recept van Johanna Goyvaerts & Barbara Serulus, foto: Senne Van der Ven